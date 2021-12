Pourquoi Manchester United est-il surnommé les « Diables rouges » ? Expliquer le célèbre surnom

Manchester United, l’un des clubs les plus populaires du football et de tous les sports, est connu dans le monde entier sous le nom de « Diables rouges ».

Le surnom est immédiatement reconnaissable et la marque est l’une des plus précieuses dans le sport.

Selon une étude réalisée par l’agence de marketing Kantar en 2019, le club peut compter 1,1 milliard de personnes parmi sa vaste base de fans et d’adeptes, ce qui en fait le club de football le plus populaire au monde. Une étude réalisée en juin 2021 par William Hill, utilisant les données de tendance en ligne de Google, est arrivée à la même conclusion.

Mais d’où vient le surnom des « Diables rouges » ? C’était la création de – enfin, en fait, empruntée par – le légendaire manager Sir Matt Busby dans les années 1960 au lendemain de la catastrophe aérienne de Munich.

Le surnom de Man United avant les Red Devils

Dans les années 50 et au début des années 60, United était communément appelé les « Busby Babes » en référence au manager bien connu et apprécié de l’équipe. Busby, en charge depuis 1945, a sorti le club de la Seconde Guerre mondiale et a transformé l’équipe en vainqueurs de trophées en quelques années seulement.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir une figure influente du club et bien connue dans tout le pays. Le surnom de Busby Babes a rapidement suivi et est resté, en référence à sa jeune équipe attachante.

La catastrophe aérienne de Munich en 1958, qui a tué 23 personnes dont huit joueurs – les victimes comprenaient le capitaine Roger Byrne, la jeune superstar Duncan Edwards et l’international anglais Tommy Taylor – a laissé une marque dans l’histoire du club.

Busby a dû reconstruire l’équipe, et avec elle, il a cherché une nouvelle identité. Le surnom de « Busby Babes » était devenu un souvenir douloureux, une référence qui évoquait la tragédie, les membres du club tombés au combat et un rappel de l’innocence perdue lors de la catastrophe aérienne de Munich, où les joueurs ont sorti les survivants de l’épave.

Pourquoi le surnom de Manchester United est Red Devils

Le club de rugby local de Salford – une ville basée dans la région du Grand Manchester – était officiellement appelé les Reds, mais était populairement connu sous le nom de « Red Devils » (logo ci-dessous), un surnom datant de 1934 lorsque le club a dominé un tournoi en France, incitant les journalistes locaux à les surnommer « Les Diables Rouges ».

L’équipe de rugby, qui a disputé un match à Old Trafford en novembre 1958, quelques mois seulement après l’accident d’avion de février, a inspiré Busby qui a finalement adopté le surnom de son propre club. Il aimait l’image plus intimidante du « Diable rouge » par rapport à l’ancienne « Busby Babes », plus innocente, et il commença à l’appliquer à Manchester United.

Avec le temps, le surnom est devenu populaire, en partie parce qu’il représentait également un hommage au premier surnom du club à la fin des années 1800, lorsqu’il était à l’origine connu sous le nom de Newton Heath ou « The Heathens ». Depuis lors, Manchester United est les Diables rouges.

Au lendemain de la catastrophe aérienne de Munich et après avoir adopté une nouvelle identité, Busby a construit un autre gagnant.

En 1968, Manchester United est devenu le premier club anglais à remporter la Coupe d’Europe et Busby s’est imposé comme une légende. En 1973, le club a changé son écusson pour inclure officiellement l’image d’un Diable Rouge tenant un trident.

Le Diable Rouge est devenu une partie intégrante de la marque Man United à travers le monde, et aujourd’hui la mascotte du club est… vous l’aurez deviné : Fred le Rouge, un diable rouge souriant, cornes et tout.

