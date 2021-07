Pourquoi manger de la pastèque : la pulpe, les graines et la peau ont de nombreux bienfaits pour la santé | Vie

La pastèque est l’un des fruits les plus appréciés de l’été. Tant les légumineuses que les graines et la peau ont de nombreux avantages pour la santé : ce sont les raisons pour lesquelles vous devriez l’inclure dans votre alimentation si vous n’en mangez pas souvent.

Lorsque l’été arrive, même les gens qui mangent généralement peu de fruits sont impatients d’essayer la pastèque. Et nous ne sommes pas surpris : c’est un fruit à la saveur délicieuse qui est aussi très rafraîchissant et appétissant par temps chaud.

Mais ce ne sont pas ses seules qualités. La pastèque se distingue par être un fruit très faible en calories, plein d’eau et de nutriments, et le manger nous apporte de nombreux bienfaits pour la santé.

De plus, en dehors de la pulpe, vous pouvez également manger les graines et la peau, il est donc possible de profiter du fruit entier et de ne rien gaspiller.

Nous vous disons les principaux avantages pour la santé de la pastèque et pourquoi vous devriez l’inclure dans votre alimentation si vous n’en mangez pas souvent:

Vous aide à rester hydraté. La pastèque contient 92% d’eau, elle vous aide donc à rester bien hydraté. De plus, il vous remplit et vous fait vous sentir rassasié. Fournit des nutriments bénéfiques. Une tasse de pastèque (154 grammes) vous donne 21% de la quantité quotidienne recommandée (RDA) de vitamine C, 18% de la RDA de vitamine A, 5% de la RDA de potassium, 4% de la RDA de magnésium et 3% de l’AJR des vitamines B1, B5 et B6. Il se distingue également par sa teneur en caroténoïdes, dont le bêta-carotène et le lycopène. De plus, il contient de la citrulline, un acide aminé important, et de la cucurbitacine E, un composé aux effets antioxydants et anti-inflammatoires. Peut améliorer la santé cardiaque. Le lycopène, la citrulline, les vitamines A, B6 et C, le magnésium et le potassium favorisent une bonne santé cardiaque. Peut réduire l’inflammation et le stress oxydatif. Le lycopène, la vitamine C et la cucurbitacine E ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires, qui sont bénéfiques pour de nombreuses maladies chroniques.

Peut améliorer la santé des yeux. Le lycopène peut protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge, un problème oculaire très courant qui peut conduire à la cécité. Peut soulager les douleurs musculaires. La citrulline favorise la récupération musculaire et a des effets pour soulager la douleur après l’exercice. Il est bénéfique pour la peau et les cheveux. Les vitamines A et C jouent un rôle important dans la santé de la peau et des cheveux, leur consommation aidera donc à garder votre peau lisse, à vous protéger des coups de soleil et à renforcer vos cheveux. Avantages de l’écorce de pastèque. L’écorce de pastèque est riche en fibres et en citrulline, elle vous aide donc à vous sentir plus rassasié, abaisse la tension artérielle et a le potentiel de soulager les douleurs musculaires. Bienfaits des graines de pastèque. Les graines de la pastèque ont également de très bonnes propriétés. Ils sont riches en magnésium, en fer et en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (graisses saines).