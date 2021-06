Pourquoi manger une orange après un bol de lentilles, selon la science | Vie

in

Mangez-vous souvent un bon bol de lentilles ? Pour le dessert, choisissez une orange. C’est l’explication scientifique.

Nous ne découvrirons rien de nouveau sur le bienfait des légumineuses pour notre organisme. Dans le cas particulier de les lentilles, sont connus pour votre apport en fer, mais aussi acide folique, phosphore, magnésium, zinc, etc.

Comme l’explique notre collègue Andrea Gómez dans Business Insider, selon la Fondation espagnole de nutrition (FEN), les lentilles contribuent 7 milligrammes de fer pour 100 grammes consommé. C’est 60% du fer dont notre corps a besoin par jour.

Les lentilles contiennent trois fois plus de fer qu’un filet de bœuf, mais ce que peu de gens savent, c’est que le fer d’un végétal est différent de celui d’un animal.

Le fer d’un animal est appelé hème car il provient de l’hémoglobine, du sang. Ceci signifie que il est plus facile à absorber par notre corps, quand on mange un steak.

En revanche, le fer végétal est non hémique, et bien qu’il s’agisse du même minéral, il est plus difficile à absorber par notre métabolisme.

Selon les nutritionnistes, notre corps est capable de retenir entre 10 à 15 % du fer provient des animaux et 2 à 5 % des plantes. C’est-à-dire à partir de lentilles.

Bien que les lentilles contiennent 3 fois plus de fer qu’un filet de bœuf, vous obtiendrez probablement plus de fer de la viande. Sauf si tu manges une orange…

Le fer est difficile à absorber car il y a des molécules dans notre corps comme les phosphates ou les tanins, qui l’empêchent. Cependant, plusieurs études ont montré que 25 milligrammes de vitamine C en 2 repas par jour doublent l’absorption du fer.

La recommandation nutritionnelle est donc simple : tant que tu manges des lentilles prendre un dessert, ou tout au long de la journée, quelques oranges, mandarines, ou autre fruit qui contient de la vitamine C. Vous doublerez l’absorption du fer, et les lentilles seront bien plus bénéfiques pour votre corps.

C’est un conseil simple à suivre, car tout le monde aime les oranges ou les mandarines, même si elles ne sont pas faciles à obtenir toute l’année.