Pourquoi Manifest a livré cette énorme tragédie dans la finale de la saison 3

Pour un rappel rapide: au cours de la seconde moitié de la saison 3 de Manifest, 828 passagères Angelina (Holly Taylor) ont réalisé qu’Eden Stone était son ange gardien, ce qui a poussé la peureuse Grace à expulser Angelina de la maison familiale. Cependant, elle n’était pas absente longtemps, Angelina retournant dans la maison Stone vers la fin de la finale de la saison 3. Après avoir enfermé Olive au sous-sol, elle monta à l’étage pour faire entrer Eden dans la chambre de Ben et Grace, et il fut bientôt révélé qu’Angelina avait poignardé Grace avant de partir avec Eden. Au cours d’une interview avec TVInsider (qui comprenait également les stars Josh Dallas et Athena Karkanis, Jeff Rake a expliqué depuis combien de temps cette fin mortelle était dans les cartes et pourquoi il fallait la raconter comme ils l’ont fait :