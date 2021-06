Pourquoi Manifest doit absolument être renouvelé pour la saison 4 après la finale sauvage

Fondamentalement, Manifest 100% doit être renouvelé pour la saison 4, car il y a en quelque sorte encore plus de questions après la finale de la saison 3 malgré le fait que la série y réponde. Mais qu’est-il arrivé à l’avion, et au capitaine Daly, à Eureka ? Qu’est-il arrivé à Cal pendant ce qui était apparemment des années, et où est-il allé? Comment Ben réagira-t-il s’il rentre chez lui pour trouver Grace morte, Eden kidnappée et son fils prépubère soudainement du même âge qu’Olive sans aucun avertissement ?