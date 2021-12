Pourquoi Marco Rubio traînait-il avec un sympathisant nazi pro-Pinochet chilien d’extrême droite ?

The Intercept a partagé une histoire intéressante sur le sénateur Marco Rubio (R-FL) lors d’une réunion avec un candidat politique d’extrême droite qui a des liens avec une dictature militaire au Chili et parle avec émotion des années où son pays d’origine a vécu sous le régime terroriste. d’Augusto Pinochet.

José Antonio Kast est actuellement engagé dans un second tour des élections dans l’impasse contre un challenger de gauche et est souvent surnommé le « Chili Jair Bolsonaro » (le prétendu dictateur au Brésil qui parle régulièrement avec chaleur du temps de sa propre nation sous une dictature militaire) , selon The Intercept. « Si Pinochet était vivant, il aurait voté pour moi », a déclaré Kast.

MARIETTA, GA – 11 NOVEMBRE : le sénateur Marco Rubio (R-FL) fait campagne pour les candidats républicains au Sénat américain David Purdue et Kelly Loeffler lors d’un rassemblement de campagne Save Our Majority le 11 novembre 2020 à Marietta, Géorgie. (Photo de Jessica McGowan/.)

La famille de Kast a des liens profonds avec la dictature chilienne. Son père, Michael Kast, était lieutenant dans l’armée nazie avant de fuir au Chili et d’élever des fils qui partageaient sa politique d’extrême droite. L’un de ses fils, Miguel Kast, a été nommé par Pinochet ministre du Travail puis président de la Banque centrale. Miguel était l’un des soi-disant Chicago Boys, une collection de jeunes économistes formés par Milton Friedman « lâchés sur le Chili pour lancer une expérience néolibérale » qui a vu les dépenses sociales sabrées et la richesse dirigée vers les très riches.

Le candidat chilien à la présidentielle José Antonio Kast s’est engagé à interdire l’avortement, à supprimer le ministère de la Femme et de l’Égalité des sexes, à se retirer du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et à étendre la construction de prisons. https://t.co/QCzs6amdnf – L’interception (@theintercept) 2 décembre 2021

Un autre fils, Christian Kast, était lié aux massacres de paysans sous Pinochet, et José Antonio Kast a fait campagne contre les membres de l’électorat qui ont réécrit la Constitution chilienne et a entamé le processus de destitution de Pinochet. « Je ne suis pas un » Pinochetista « , mais j’apprécie tout ce qu’il a fait », a déclaré Kast, ajoutant que la dictature « a jeté les bases de la modernité », selon The Intercept.

Le sénateur Marco Rubio avec José Antonio Kast, le candidat de droite candidat à la présidence du Chili 👀 https://t.co/tnpizMIg2e – Hunter Avilio Thomas (@hunterthom_) 1er décembre 2021

On ne sait pas ce qui a été discuté entre Rubio et José Antonio Kast. The Intercept, citant les médias chiliens El Mostrador et La Nación, indique que Kast et Rubio ont été rejoints lors du déjeuner par Issa Kort, l’ambassadeur du Chili auprès de l’Organisation des États américains, ainsi qu’au moins 20 dirigeants d’entreprises américaines ayant des intérêts au Chili. , dont la directrice marketing de PepsiCo, María Paulina Uribe, et le vice-président des relations internationales du groupe UnitedHealth, Joel Velasco.

On Rising @ryangrim parle de Marco Rubio qui a rencontré José Antonio Kast, un candidat de droite à la présidentielle chilienne qui parle souvent avec tendresse du dictateur Augusto Pinochet : « Si Pinochet était vivant, il aurait voté pour moi. Regardez le radar complet de Ryan ici : https://t.co/4ykmS3BoJJ pic.twitter.com/8vVEHh2ufS – Halalflow (@halalflow) 1er décembre 2021

