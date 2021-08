Le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, a expliqué pourquoi il soutient le jeton meme, tout en déclarant que Dogecoin (DOGE) régit l’espace crypto lorsqu’il s’agit de payer des biens et des services.

Selon Cuban, l’organisation de l’équipe NBA a enregistré des ventes substantielles avec Dogecoin et, pour promouvoir davantage l’utilisation de la crypto populaire, Dallas Mavericks offrira des prix spéciaux à ceux qui optent pour le jeton meme le plus célèbre lors du paiement de leur marchandise.

« Je n’ai pas peur de Doge. Je shill les produits et services de mes entreprises. Là où nous permettons aux gens de payer avec N’IMPORTE QUELLE crypto, 95% des ventes sont en DOGE », a déclaré le propriétaire de Dallas Mavericks sur Twitter, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il continuait à soutenir la « pièce de monnaie de blague sans développeur et sans limite d’approvisionnement théorique ».

“Nous pouvons discuter de tout et n’importe quoi concernant BTC, mais pour le moment, DOGE est le moyen de paiement du peuple”, a ajouté Cuban dans sa réponse à Jason A. Williams, un célèbre passionné de Bitcoin (BTC).

Selon Cuban, un fait souvent négligé à propos de Dogecoin est que « les imperfections et la simplicité du jeton meme sont ses plus grandes forces ».

« Vous ne pouvez l’utiliser que pour faire 2 choses : le dépenser ou le HODL. Les deux sont faciles à comprendre. Et c’est pas cher à acheter. Ce qui en fait une communauté que tout le monde peut rejoindre et apprécier », a déclaré Cuban, tout en expliquant comment l’ABC du consumérisme superficiel se traduit en crypto.

