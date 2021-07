Pourquoi Mark Zuckerberg porte-t-il toujours un t-shirt gris ?

Pour James O’Toole

NEW YORK (CNNMoney) – Mark Zuckerberg a été interrogé pour la première fois par ses utilisateurs jeudi lorsqu’il a tenu sa première session ouverte de questions-réponses.

Le PDG de Facebook a passé environ une heure à répondre aux questions du monde entier, et à certaines d’utilisateurs qui ont assisté à l’événement organisé au siège du réseau social en Californie.

Ce sont quelques-unes des questions les plus importantes.

Pourquoi Facebook force-t-il ses utilisateurs à installer l’application Messenger ?

Zuckerberg a reconnu qu’amener tous les utilisateurs de Facebook à installer une nouvelle application “est une tâche importante” et “nécessite des frictions”.

“Sur mobile, chaque application peut vraiment se concentrer sur une chose bien, nous considérons”, a-t-il déclaré.

“Vous envoyez probablement des SMS 15 à 20 fois par jour et devoir accéder à une application et attendre qu’elle se télécharge, puis suivre une série d’étapes pour accéder à vos messages ou en envoyer un est beaucoup de frictions.”

Quelle était la précision du film The Social Network ?

“Je n’ai pas passé beaucoup de temps à penser à ce film”, a déclaré Zuckerberg en riant. “Je suis un peu coincé.”

“Je pense que la réalité est qu’écrire du code et construire un produit et une entreprise n’est pas si glamour pour faire un film à ce sujet, alors vous pouvez imaginer qu’ils ont dû embellir ou inventer beaucoup de choses.”

“Ils ont fait le film de telle manière qu’ils avaient des détails intéressants comme la correction de la conception du bureau, mais dans l’intrigue générale … ​​ils ont inventé beaucoup de choses, ce que j’ai trouvé blessant.”

Zuckerberg a souligné que le film suggère qu’il a construit Facebook après avoir été largué par une fille, mais qu’en réalité, il avait une relation avec sa femme avant le début du site.

“Il y avait des choses très glamour qui ont été inventées à propos du film qui ont rendu très difficile de le prendre au sérieux”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’histoire vraie est juste beaucoup de travail acharné.”

Facebook devient-il trop ennuyeux ? Craignez-vous qu’il se remplisse de photos et de vidéos ?

“Mon objectif n’a jamais été de rendre Facebook cool”, a déclaré Zuckerberg. «Je ne suis pas une personne cool et je n’ai jamais vraiment essayé d’être cool. Notre modèle pour Facebook n’a jamais été de le rendre particulièrement excitant à utiliser, il suffit de le rendre utile. »

“Des services comme ce que nous aspirons à être dans ce monde sont des choses fondamentales en lesquelles vous avez confiance”, a-t-il déclaré, citant l’électricité comme exemple.

En ce qui concerne l’apparence du site, Zuckerberg a déclaré que cela dépendait beaucoup du type de contenu que les utilisateurs voulaient partager.

“Il y a cinq ans, la plupart (du contenu) sur Facebook était du texte et évoluera très probablement vers la vidéo, simplement parce qu’il devient de plus en plus facile d’enregistrer l’un des moments de votre vie et de le partager”, a-t-il déclaré.

Pourquoi portez-vous le même t-shirt gris tous les jours ?

“Je veux vraiment me faciliter la vie afin que je doive prendre le moins de décisions possible sur quoi que ce soit, sauf sur la meilleure façon de servir cette communauté”, a déclaré Zuckerberg, faisant référence à sa base d’utilisateurs Facebook.

« Je suis dans une position privilégiée où je me réveille chaque jour pour aider à servir plus d’un milliard de personnes, et j’ai l’impression que je ne fais pas mon travail si je dépense une partie de mon énergie sur des choses stupides ou frivoles dans ma vie. . que je consacre toute mon énergie à construire les meilleurs produits et services ».

Quelle est l’importance de la diversité dans le secteur de la technologie?

“De nombreuses recherches montrent que des équipes diversifiées fonctionnent mieux dans tout ce qu’elles essaient de faire”, a-t-il déclaré. “Les entreprises qui ont plus de diversité sont meilleures.”

Zuckerberg a estimé qu’« il y a particulièrement moins de femmes » dans le secteur de la technologie.

“C’est un problème car on ne sait pas où vous allez commencer à l’attaquer. Il faut commencer par le bas pour que les filles ne s’excluent pas d’étudier l’informatique mais en même temps, l’une des grandes raisons pour lesquelles nous avons ce problème aujourd’hui est qu’il n’y a pas encore beaucoup de femmes dans le domaine ».

“J’ai entendu une personne dire ‘la raison pour laquelle les filles n’étudient pas l’informatique, c’est parce qu’il n’y a pas de filles en informatique, il faut briser le cercle.'”

Pourquoi Facebook s’implique-t-il dans la lutte contre Ebola ?

“Nous sommes maintenant à un moment critique”, a déclaré Zuckerberg, notant qu’Ebola “pourrait être la prochaine épidémie mondiale, la prochaine VIH, tuberculose ou polio”.

“Je pense qu’il n’y a pas assez d’attention dans le monde pour arrêter cela avant que cela ne dégénère”, a-t-il déclaré.

À lire : Facebook mène la lutte contre Ebola jusqu’aux murs



Comment avez-vous surmonté les obstacles rencontrés lors de la création de Facebook ?

“Quand j’ai commencé, je ne voulais pas créer d’entreprise et je ne connaissais rien aux entreprises de construction”, a déclaré Zuckerberg.

«Ce qui m’a permis de surmonter cela, et je pense que cela motive beaucoup de gens, ce sont les gens qui les entourent. Les entreprises qui ont plus de fondateurs sont en fait mieux à même d’obtenir de bons résultats et l’une des raisons en est que je pense qu’il est très difficile de faire quelque chose comme ça par vous-même.