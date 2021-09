Pourquoi Martin Campbell de Goldeneye a refusé de réaliser tous les autres films de Pierce Brosnan 007

in

Après que les droits du très convoité Casino Royale aient atterri entre les mains d’EON Productions, Martin Campbell a de nouveau trouvé sa porte obscurcie avec une offre. Avec un tout nouveau Bond dans Daniel Craig et une approche de redémarrage en douceur adoptée lors de l’exécution de l’histoire, les ingrédients étaient là pour inciter Campbell à lancer une autre ère de films 007. Un que, bien qu’il ne soit pas revenu au fauteuil du réalisateur depuis, Campbell a apprécié à des degrés divers. Pour la petite histoire, l’homme adorait Skyfall, mais Quantum of Solace et Spectre étaient des déceptions à ses yeux.