Pourquoi Marvel Star Ethan Hawke est plus heureux sur Moon Knight sur un projet Batman ou Spider-Man

in

Même s’il n’est pas un nom familier comme Spider-Man, Superman ou Wonder Woman, il est juste de supposer que ce ne sera pas le cas pour longtemps. Marvel Studios a prouvé qu’il avait le don de transformer des personnages quelque peu obscurs en des incontournables de la culture pop. Ant-Man, Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie ne sont que quelques exemples de cette tendance. Donc, si l’histoire est une indication, le héros d’Oscar Issac devrait emboîter le pas, tout comme d’autres nouveaux héros à venir comme She-Hulk et Mme Marvel. Leurs débuts auront également lieu sur Disney +, auquel vous pouvez vous inscrire en utilisant ce lien.