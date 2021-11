Pourquoi Marvel’s Avengers Spider-Man DLC n’est pas sur Xbox et PC

Le jeu Marvel’s Avengers Spider-Man DLC débarque bientôt sur PlayStation et la mauvaise nouvelle est que ce n’est pas un exclusivité chronométrée à venir sur Xbox et PC à l’avenir.

Il ne vient pas avec des missions d’histoire uniques, mais il y aura plus de 40 skins à débloquer. De plus, vous pourrez également parcourir des cartes tout en faisant de la gymnastique pour frapper les fesses.

Alors que les joueurs PlayStation attendent avec impatience l’arrivée du personnage principal de Marvel depuis plus d’un an, il est regrettable qu’il ne rejoigne pas Tony Stark et son équipe sur d’autres plateformes.

Le DLC Marvel’s Avengers Spider-Man arrive-t-il sur Xbox et PC ?

Le DLC Spider-Man pour le jeu vidéo Marvel’s Avengers ne sera pas disponible sur Xbox ou PC.

Il s’agit simplement d’une exclusivité de la console PlayStation limitée à la PS4 et à la PS5. C’est évidemment décevant, mais ce n’est guère surprenant lorsque les récents jeux Insomniac sont également des exclusivités Sony.

Le patron de Crystal Dynamics, Scot Amos, a déclaré à Den Of Geek que Spider-Man était une opportunité unique pour les joueurs PlayStation « en raison de la relation que Sony et PlayStation entretiennent avec Marvel ».

Amos a également fait référence aux droits du film en parlant à Newsweek. Sony détient les droits cinématographiques des films Spider-Man et ce, malgré la façon dont les films de Tom Holland sont réalisés par Marvel et Disney.

Le DLC Marvel’s Avengers Spider-Man est-il une exclusivité chronométrée ?

Le DLC Crystal Dynamics Spider-Man n’est pas une exclusivité chronométrée pour le jeu Marvel’s Avengers.

Il y a une faible possibilité qu’il puisse rejoindre Thor, Hulk et Black Widow sur PC, mais c’est peu probable car la représentation de l’araignée humaine par Insomniac ne vient pas sur les ordinateurs. Il n’a pas non plus été divulgué pour Steam contrairement aux autres titres Sony.

Il est évidemment décevant qu’il ne soit pas disponible sur d’autres plateformes car il est le super-héros le plus populaire de Stan Lee. Malgré la déception que cela entraîne, la seule chose que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas la faute de Square Enix ou de Crystal Dynamics.

Marquez ces calendriers ! Une flopée de contenu et de remaniements sont tous disponibles le 30 novembre ! Klaw Raid : Son discordant

⚙️ Mise à niveau de l’équipement et remaniements des ressources

👕 Cosmétiques gagnés

🕸️ Événement Spider-Man Hero pour PS4 et PS5

💡 … et plus encore ! Lire – https://t.co/W68pC9UlC2 pic.twitter.com/YcNMzXleog – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 4 novembre 2021

Date de sortie

La date de sortie du contenu téléchargeable est le 30 novembre.

Quant à ce que la communauté PC et Xbox doit anticiper, il y aura de nouveaux types d’ennemis nommés Echos. Une augmentation du niveau de puissance maximum aura également lieu et vous pourrez affronter Klaw.

En ce qui concerne l’année prochaine, des fuites suggèrent que le premier personnage à sortir en 2022 sera She-Hulk. Ce n’est pas officiel mais semble plus que possible avec la série Disney Plus diffusée l’année prochaine également.

