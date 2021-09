Pourquoi Marvel’s Eternals est classé PG-13

in

Les fans de Marvel Cinematic Universe se délectent de la bonté de la bande dessinée de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, et les chiffres du box-office du film en sont une indication claire. Mais en même temps, beaucoup se préparent déjà pour le prochain opus de la série massive de fim, Eternals. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le prochain film de Chloé Zhao semble être une épopée cosmique qui ajoutera de nouveaux personnages au MCU. Il y a encore quelques questions sur le film auxquelles il faut répondre mais, à tout le moins, il a maintenant été confirmé qu’il détient une cote PG-13. Et l’une des raisons pourrait vous surprendre.