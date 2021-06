Pourquoi Mary-Kate et Ashley Olsen ont continué à travailler ensemble pendant si longtemps

Compte tenu de la synergie entre les sœurs, il n’est pas surprenant que les deux aiment toujours travailler ensemble, et c’est encourageant qu’elles puissent profiter de leurs vibrations fraternelles de cette manière. Comme l’a souligné Ashley Olsen, les jumeaux peuvent compter l’un sur l’autre pour tout ce qui concerne la gestion d’un empire de la mode. Et compte tenu des antécédents des jumeaux Olsen avant la mode – qui comprenait une pléthore de films conçus pour la télévision, de musique et plus encore – il semblait dans l’intérêt de tous que leur lien reste aussi intact que possible. Et ce travail d’équipe va au-delà du simple partage de l’ADN pour Mary-Kate et Ashley Olsen.