Pourquoi Maserati rejoint la marque DS de Stellantis en Formule E · .

La Maserati 250F est une voiture de Formule 1 qui mérite vraiment la description galvaudée d’« iconique ». La quintessence des machines de grand prix à moteur avant a été utilisée par Juan Manuel Fangio pour remporter son cinquième et dernier championnat du monde en 1957.

Maintenant, bien plus de six décennies plus tard, la voiture aura enfin un successeur. Maserati a confirmé son retour en monoplace, non pas en F1, mais en Formule E.

Cela s’est produit malgré le fait que la Maserati d’aujourd’hui fait partie du groupe de constructeurs automobiles géant Stellantis qui est déjà représenté dans le championnat tout électrique par l’une de ses marques – DS Automobiles. Et avec beaucoup de succès aussi, l’équipe ayant remporté des titres consécutifs d’équipes et de pilotes avant le triomphe de Mercedes l’année dernière.

Il n’est pas rare qu’un groupe dirige deux marques dans une même série : Volkswagen l’a fait avec Porsche et Audi en Formule E jusqu’à l’année dernière (et en Championnat du monde d’endurance auparavant). Jean-Marc Finot, senior vice-président de Stellantis Motorsport, entend que les marques Maserati et DS ouvrent la voie au groupe dans la promotion de la motorisation électrique.

« C’est ce que je veux pour ces deux marques, toutes deux dans cette catégorie de brise-glaces dans les groupes motopropulseurs électrifiés pour Stellantis et globalement dans le monde automobile », a-t-il expliqué.

Une marque Stellantis a déjà du succès en Formule EMaserati arrivera en Formule E alors que la série présentera sa nouvelle voiture de troisième génération l’année prochaine. Le « Gen3 » sera un ensemble plus léger et plus compact bénéficiant d’une augmentation de puissance significative à 350 kW (470 ch). Finot dit que Maserati sera en mesure de transférer cette technologie à sa nouvelle gamme de véhicules électriques.

« Chez Stellantis Motorsport, nous sommes une organisation de promotion croisée et nous avons des départements comme les moteurs électriques, les moteurs à combustion interne, les boîtes de vitesses qui travaillent pour plusieurs programmes. Ainsi, ce qui a été développé en Formule E, mais aussi en WEC pour Peugeot, peut être utilisé pour d’autres marques comme nous le faisons en développement d’entreprise avec notre plateforme et notre technologie.

La machine Gen3 séduit particulièrement Maserati. « C’est une voiture de grande puissance, la Gen3, avec 350 kW sur l’essieu arrière et utilisant à la fois l’essieu avant et l’essieu arrière, c’est 600 kW en freinage régénératif, c’est proche du type de groupe motopropulseur que nous utiliserons pour les voitures de route Maserati », explique Finot .

« C’est donc intéressant d’avoir ce pont entre les voitures de course et les voitures de route. Nous aurons également des développements logiciels spécifiques adaptés à la tenue de route Maserati et à la dynamique des véhicules Maserati.

La société n’a pas encore confirmé plusieurs spécificités clés du projet de Formule E, notamment si elle a l’intention de s’associer à une équipe existante et qui seront ses deux pilotes. « Nous avons exploré des opportunités et engagé des conversations, mais nous ne sommes pas encore prêts à partager », a déclaré le PDG Davide Grasso.

La Formule E est « fraîche et du moment », déclare GrassoCependant, Grasso affirme que le retour de Maserati au sport automobile était une étape logique et nécessaire après la décision de positionner la marque en tant que fabricant de véhicules électriques haut de gamme désirables.

« Pour nous, revenir à la course est une étape vraiment critique car cela fait partie de l’ADN de la marque », a-t-il expliqué. « Maserati est née de la course et sans la course, Maserati ne serait pas une marque complète. Donc pour nous, cela faisait absolument partie intégrante de notre stratégie depuis deux ans et demi.

«Comme tout dans la vie, vous devez être préparé et prêt à concourir et à gagner, et c’est le bon moment pour entrer et pour faire un pas. Alors maintenant, nous avons la technologie, maintenant nous avons l’innovation, maintenant nous avons le partenaire avec la Formule E.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre la Formule E parce que c’est une nouvelle avenue, si vous voulez, pour la compétition, qui est très actuelle, d’où va la dynamique mondiale, pour la dynamique de la consommation : le sport, la mode évolue dans ce partie de la compétition.

Un autre élément important de l’attrait de la série pour Maserati est le fait qu’elle court principalement dans les centres-villes. “Nous avons passé pas mal de temps avec Alejandro [Agag, Formula E chairman] et son équipe sur le terrain et nous avons vu comment ils s’engagent avec les villes dans lesquelles ils concourent, la liste des villes dans lesquelles ils concourent, concourent dans les centres-villes et avec la technologie d’électrification et le type d’esprit qu’ils apportent à la compétition .

« C’est très frais, c’est très actuel et c’est très proche de la façon dont les gens envisagent la mobilité [to be]. C’est également dans des points chauds culturels clés pour les différentes parties du monde. C’est une initiative très mondiale.

« C’est donc la combinaison de toutes ces choses qui nous a poussé à faire ce pas. Je reviens sur ce que j’ai dit au début, c’est un geste très naturel pour nous et nous sommes très excités [to be] rejoindre la Formule E.

