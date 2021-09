Lana Wachowski, la moitié du duo derrière les films de science-fiction The Matrix et Cloud Atlas, a récemment parlé au Festival international de littérature de Berlin de la franchise Matrix, affirmant qu’elle et sa sœur Lilly considéraient la franchise comme terminée et concluaient exactement ce qu’elles voulaient. Ils avaient accompli ce qu’ils voulaient avec le film, et Wachowski a comparé le chef-d’œuvre d’une franchise à une composition musicale, en disant :