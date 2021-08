Pourquoi Matt Ryan de Legends Of Tomorrow ne voulait pas d’une fin heureuse pour John Constantine

Il reste encore quelques épisodes de la saison 6 avant le générique final sur Constantine et Matt Ryan se prépare pour jouer un nouveau personnage, alors assurez-vous de rester à l’écoute de Legends of Tomorrow le dimanche à 20 h HE sur The CW pour savoir ce qui se passe ensuite. Fait intéressant, Legends ne sera pas réellement diffusé aussi longtemps après la finale, car la pause entre les saisons ne durera qu’un peu plus d’un mois. La saison 7 sera présentée en première dans la programmation télévisée d’automne le 13 octobre, modifiant la plage horaire du dimanche au mercredi.