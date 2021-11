« Pourquoi Mauricio Pochettino échangerait-il Lionel Messi et Kylian Mbappe contre McFred? »

Mauricio Pochettino est l’un des favoris pour succéder à Manchester United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer au club.

Mais le spécialiste de talkSPORT Jamie O’Hara s’est demandé pourquoi il voudrait ce poste, où il échangerait des superstars du Paris Saint-Germain Lionel Messi, Kylian Mbappe contre Fred et Scott McTominay.

Poch vise un retour en Angleterre

Pochettino serait « très intéressé » à quitter son poste actuel au Parc des Princes à la fin de la saison pour revenir en Premier League.

Cependant, O’Hara, habitué de talkSPORT et ancien milieu de terrain de Premier League, ne comprend tout simplement pas pourquoi l’Argentin laisserait sa génération actuelle de joueurs étoilés aux Red Devils.

Avec trois des meilleurs joueurs du monde dans ses rangs, Messi, Mbappe et Neymar, l’ex-homme de Tottenham pense que Pochettino serait idiot d’accepter le poste car il a déjà une équipe capable de remporter la Ligue des champions à sa disposition.

Parlant de l’humiliation 4-1 de United à Watford et du limogeage de Solskjaer, O’Hara a déclaré: « C’était la pire performance que j’aie jamais vue de Manchester United.

Man United a été humilié par Watford ce week-end, la défaite ayant coûté son travail à Ole Gunnar Solskjaer

« Nous sommes tous assis là à dire qu’Ole doit partir, mais quand cela se produit, nous pensons : « Qui va entrer ? »

« Antonio Conte était le manager parfait et ils ont raté un tour avec lui.

«Il attendait le poste de Man United et il l’aurait accepté si on lui avait demandé, mais on ne lui a pas demandé, alors il a pris le poste des Spurs maintenant, maintenant nous l’avons et je pense qu’il va réussir.

«Mais, en parlant de Pochettino, je pense qu’il est le manager parfait pour Manchester United – mais pourquoi quitterait-il le PSG ? Il a Mbappe et Messi dans son équipe !

O’Hara s’est demandé pourquoi Poch quitterait le PSG pour United étant donné que ces trois grands noms sont dans ses rangs

Pochettino préférerait-il revenir en Premier League, plutôt que de rester à la tête de l’une des équipes les plus étoilées du football ?

« Si Manchester United veut Pochettino, ils ne peuvent pas attendre la fin de la saison pour voir ce qui se passe, ils ont besoin de lui maintenant !

« Vous ne pouvez pas attendre l’été pour avoir un manager. Quoi, tu effaces les 26 jeux qu’il te reste ? Allez, tu es Manchester United !

« Il serait parfait pour entrer maintenant. Sortez-le du PSG ! »

Il a ajouté : « Je regarde le conseil d’administration de Manchester United et je me dis : ont-ils un plan ? Ont-ils un plan sur la façon dont ils veulent faire avancer ce club ?

Solskjaer a remporté 91 de ses 168 matchs à la tête des Diables rouges dans cinq compétitions différentes

« Solskjaer aurait dû être limogé il y a deux mois, cette décision est arrivée trop tard, et maintenant ils se sont retrouvés dans une position où tout le monde est maintenant installé dans leurs clubs.

« S’ils avaient essayé Pochettino cet été, ils le feraient sortir, il serait parti, mais maintenant il n’échangerait pas le PSG contre Man United.

« Il est assuré d’un titre au PSG, ils repartent déjà avec la ligue.

« Et comme s’il allait quitter une équipe avec Mbappe et Messi à la mi-saison et avoir Fred et McTominay! »