Pourquoi Maurizio Gucci a été le premier à rêver d’une puissance de luxe Gucci – WWD

MILAN – «Je veux rendre hommage à Maurizio Gucci, il le mérite», a déclaré Andrea Morante, président de la société de gestion indépendante QuattroR, qui a pris en 2019 une participation majoritaire dans Trussardi.

De son point de vue, ayant travaillé en étroite collaboration avec Gucci – et l’un des rares autorisés à naviguer avec le regretté exécutif sur son yacht créole – Morante a toujours beaucoup de sentiments pour lui. Alors qu’il était directeur exécutif chez Morgan Stanley, Morante a joué un rôle déterminant dans la présentation de Gucci à Nemir Kirdar, qui avait fondé la banque d’investissement et la société de gestion d’actifs Investcorp en 1982. Cette réunion aiderait Gucci à relancer son rêve de relancer la marque familiale qu’il avait héritée de son père Rodolfo en 1983.

Alors qu’une grande partie de l’attention médiatique qui a suivi s’est manifestement concentrée sur le meurtre de Maurizio Gucci en 1995 – dont l’anniversaire est samedi – la jalousie et la cupidité de son ex-épouse Patrizia Reggiani, et leur relation tendue, Morante a parlé à WWD pour faire la lumière sur les événements qui a précédé la tragédie et a également contribué à préparer le terrain pour le développement mondial de l’industrie du luxe – comme l’arrivée de fonds de capital-investissement et d’équipes de création et de gestion internationales et diversifiées – ainsi que les défis auxquels les entreprises familiales sont confrontées.

Morante pense que Maurizio Gucci a été le premier à réaliser le potentiel de la marque Gucci à un moment où l’industrie du luxe était naissante. À la fin des années 80, «Maurizio a compris à l’avance que l’industrie du luxe était sur le point de se lancer et de connaître une renaissance mondiale. Tout le monde n’était pas convaincu à ce stade. C’était un moment de «changements d’époque», a déclaré Morante, un moment qui verrait le secteur des produits de luxe faire un saut quantitatif.

Maurizio Gucci a également rapidement compris le rôle que jouerait la finance dans le monde étincelant du luxe, a affirmé Morante. L’arrivée de l’Anglo-Arabian Investcorp a marqué «l’un des premiers et des plus intéressants cas d’investissements en private equity» visant à l’aider à prendre la direction du groupe Gucci.

Maurizio Gucci s’est rendu compte que sa famille «était trop litigieuse et trop peu préparée pour maintenir la marque en vie». Pour cette raison, il s’est tourné vers Morante et Morgan Stanley, pour l’aider à restructurer la base d’actionnaires de l’entreprise.

Kirdar «avait l’intuition d’acheter» Tiffany & Co. à Avon Products Inc. en 1984, ce qui était «un coup de maître incroyable à l’époque. Quand je lui ai demandé s’il serait intéressé à rencontrer Maurizio, je me souviens que Nemir a dit qu’il ferait n’importe quoi pour devenir partenaire de Gucci et faire partie de la relance.

Au nom d’Investcorp, Morgan Stanley a acheté 50 pour cent des actions de Gucci du côté de l’oncle Aldo de Maurizio Gucci «dans une série dramatique et complexe de transactions M&A» qui a duré plus d’un an. «Le dernier à abandonner ses actions a été Aldo Gucci, qui a estimé qu’il vendait son âme et non sa participation. Il est décédé peu de temps après », a déclaré Morante, qui, en passant à Investcorp, est devenu membre du conseil d’administration de Gucci et chef de l’exploitation de facto.

Morante a rappelé des jours et des nuits de travail intense, voyageant à travers le monde pour relancer la marque. «Maurizio et Investcorp étaient convaincus que Gucci avait un potentiel incroyable qui n’avait pas été pleinement exprimé. Ils ont estimé qu’il y aurait une énorme demande pour la marque. Maurizio a vu cela avec une extrême clarté, plus que toute autre personne.

La restructuration impliquait de sacrifier une partie des revenus qui étaient acheminés vers l’entreprise grâce à des ventes faciles dans des boutiques hors taxes du monde entier, par exemple, et cela a pris environ deux ans. Les contrefaçons et les produits de qualité bon marché ont dû être supprimés pour repositionner la marque «là où elle appartenait», en tant que véritable luxe, a déclaré Morante.

Investcorp a réalisé que c’était la clé du succès, alors que «de nombreux fonds de capital-investissement ne comprennent pas qu’il est important de prendre du recul pour aller de l’avant. C’est risqué car il faut accepter une baisse des ventes, mais c’est nécessaire pour une vraie relance », a-t-il soutenu.

Chez Gucci, cela comprenait un remaniement total de la gestion; une nouvelle direction créative claire et internationale; un repositionnement douloureux mais nécessaire du produit; l’achat de la licence Gucci Japon, qui était absolument stratégique, et la révision totale du look Gucci, se nourrissant de son incroyable patrimoine et de ses archives, a-t-il expliqué.

Maurizio Gucci a décidé que l’entreprise devait racheter ses activités et sa distribution au Japon, ce qui à l’époque était «impensable», a déclaré Morante. « Il a compris que le Japon serait le marché le plus important pour les produits de luxe. »

Morante attribue également à Maurizio Gucci son courage dans la formation d’une nouvelle équipe de rêve innovante, qui comprenait l’introduction d’une femme américaine et d’un designer né au Texas dans une entreprise historique et très traditionnelle basée à Florence.

En 1989, Maurizio Gucci a réussi à attirer Dawn Mello, alors présidente de Bergdorf Goodman, car «elle est tombée amoureuse du projet qu’il lui a présenté et elle a quitté les États-Unis et sa maison pour ce défi», et elle a à son tour la main- a choisi Richard Lambertson, qui était chef du département des accessoires de Bergdorf, pour être directeur du design, et Tom Ford, qui a été embauché pour superviser le prêt-à-porter féminin, voyant son potentiel – «un jeune talent incroyable». Ford a flanqué Lambertson jusqu’à ce que ce dernier retourne aux États-Unis.Ford serait nommé directeur de la création en 1994, transformant l’entreprise en une marque et un groupe puissants et en la plaçant sur la carte en tant que pionnier de la mode jusqu’à ce qu’il quitte à son tour en 2004.

«La nomination de Dawn Mello en tant que directrice de la création a été un coup dur incroyable. Maurizio l’a charmée et je l’ai convaincue de changer de vie et de déménager à Florence et Milan », a déclaré Morante. «Les gens de Florence secouaient la tête, se demandaient ce qui se passait, c’était presque blasphématoire», a déclaré Morante avec un petit rire.

Il se souvient également de la réaction de Mello lorsqu’elle a vu pour la première fois les mocassins Gucci, qui à l’époque n’étaient disponibles qu’en veau noir ou marron. « Elle a dit qu’elle voulait les voir dans au moins cinq ou six couleurs et dans deux ou trois matériaux, et elle a compris le potentiel de cette chaussure. »

Mello a également lancé une campagne publicitaire qui inspirerait à la fois Gucci et ses concurrents pour les années à venir. «Elle regardait les mains de l’artisan qui fabriquait les mocassins, froissées après des années de travail du cuir, et ces mains étaient à l’avant-garde de la nouvelle campagne. Maurizio a fait un choix exceptionnel en identifiant Dawn Mello, qui, avec Tom Ford, a vraiment transformé la marque.

Morante a admis qu ‘«à un moment donné, le vent est mort» – la restructuration de Gucci a été frappée par un marché de détail difficile au début des années 90 alors que les clients ont dû s’adapter à un nouveau produit plus sophistiqué. «Les chiffres n’étaient pas comme prévu et Investcorp a commencé à s’inquiéter. Maurizio pourrait être considéré comme trop facile à vivre et sa gestion comme chaotique. C’était essentiellement un ralentissement d’un an, quelque chose qui serait aujourd’hui risible, mais la relation entre Nadir et Maurizio n’était plus idyllique », a déclaré Morante. «Des erreurs ont été commises et l’entreprise avait besoin d’une augmentation de capital essentielle mais limitée pour achever le redressement de ses activités. Cela a conduit à des conflits entre Investcorp et Maurizio après avoir vécu une relation commerciale solide pendant trois bonnes années. Avec le soutien de Domenico De Sole [then chief executive officer of Gucci Americas], Investcorp a réussi à acquérir toutes les actions de Maurizio à un moment difficile pour l’entreprise. En 1993, Maurizio Gucci a transféré ses actions à Investcorp, mettant fin à l’implication de la famille dans l’entreprise.

«Une fois qu’Investcorp est devenu propriétaire à 100% de Gucci, il a décidé de vendre l’entreprise à« un «gourou» du luxe avec une vision claire et une présence dans l’industrie », a déclaré Morante. Le fonds a contacté Morante, qui travaillait à ce moment pour Credit Suisse First Boston pour «vendre» 100% de Gucci. «Les offres de Bernard Arnault, François Pinault et Johann Rupert [of LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, the-then PPR, later Kering, and Richemont, respectively] étaient trop bas, et Luciano Benetton l’a agité, disant qu’il croyait que Gucci «était mort» », se souvient Morante.

Investcorp n’a finalement pas vendu sa participation et a décidé en 1995 de coter une partie de Gucci sur les marchés publics à un prix très intéressant, avec une valorisation d’environ 800 millions de dollars. «Gucci a été l’un des meilleurs investissements jamais réalisés par Investcorp», a observé Morante.

«La tragédie est que, alors que Maurizio essayait désespérément de prouver que Gucci pouvait devenir un acteur mondial de l’industrie du luxe, il a fini par perdre son entreprise et, peu de temps après, sa vie», a conclu Morante. «Patrizia Reggiani n’a joué aucun rôle dans tous les développements ci-dessus mais, une fois qu’elle a découvert que Maurizio était tombé amoureux d’une autre femme, elle a décidé qu’elle allait le tuer, le disant d’abord comme une blague, puis elle a fini par je le fais. »

