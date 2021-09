Pourquoi Max et Helen Surprise de New Amsterdam ne devraient probablement pas trop inquiéter les fans

Avec ce nouveau voyage que Max et Helen entreprendront ensemble, on doit naturellement se demander ce que cela pourrait signifier pour New Amsterdam à l’avenir. Les deux personnages sont des parties si importantes de l’hôpital et, évidemment, de la série elle-même. Les fans n’ont probablement pas à s’inquiéter de leur départ tout de suite, d’autant plus qu’ils auront probablement des détails à saisir en ville, mais c’est toujours une possibilité. Qui sait, peut-être qu’un barrage viendra sur leur chemin et retardera leur déménagement ? Quoi qu’il en soit, j’espère juste que Sharpwin réussira à rester ensemble.

La saison 4 de New Amsterdam est diffusée les mardis à 22 h HNE sur NBC !