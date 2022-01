Pourquoi Max Verstappen et Lewis Hamilton sont les meilleurs pilotes de Formule 1

Même dans un peloton de pilotes extrêmement solide, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont seuls en tête.

Qui, si on lui offrait une voiture à égalité, serait assez bon pour prendre le dessus sur les deux stars de la campagne 2021 ?

C’est l’une des grandes questions avant la saison 2022 étant donné qu’il est fort possible qu’au moins une équipe autre que Mercedes et Red Bull produise un challenger capable de se battre pour des victoires et peut-être même des titres.

Bien qu’il y ait un certain nombre de pilotes de haut niveau sur la grille, la vérité est que même si certains ne sont pas loin, aucun n’est tout à fait au niveau ridiculement élevé de Verstappen et Hamilton.

Au milieu de toute la controverse, prenons juste un moment pour apprécier ces deux pilotes incroyables, qui méritent tous deux de remporter le titre de cette année et ont été brillants sur et hors piste aujourd’hui. Comme nous sommes bénis d’être témoins de leur grandeur❤️ #f1 pic.twitter.com/iukZch9RzE – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Les deux ont été le plus souvent excellents lors des qualifications tout au long de 2021, Hamilton n’ayant été battu par son coéquipier le samedi que cinq fois et Verstappen une seule fois lors d’un tour.

Le Néerlandais, en particulier, est absolument rapide au cours d’un tour, allant considérablement plus vite que ceux dans la même machine que lui dans presque toutes les séances de qualification depuis trois ans maintenant.

Hamilton n’a pas été aussi dominant, mais il a eu un coéquipier plus fort sous la forme de Valtteri Bottas et bien que le Finlandais ait ses jours de repos, il y a très peu de pilotes aussi rapides que lui quand il est en forme.

La même chose peut être dite pour Verstappen et Hamilton le dimanche, chacun étant sans doute encore plus fort à la fin du week-end.

Ce n’était pas toujours le cas pour Verstappen, mais les jours où il était trop impatient ou agressif et commettaient des erreurs coûteuses en conséquence, appartiennent au passé.

Il était presque irréprochable les jours de course en 2021, comme en témoigne le fait qu’il a terminé dans les deux premiers à chaque course où il n’a pas été impliqué dans un incident, et il n’était pas non plus à blâmer pour tous ces incidents sauf un (Monza l’exception ). Bien sûr, il est peut-être encore un peu trop agressif lorsqu’il affronte des rivaux, mais personne n’est parfait. D’ailleurs, le plus souvent de nos jours, ses dépassements sont excellents.

Quant à Hamilton, il n’y a vraiment pas grand chose à dire que tout le monde ne sache déjà. En termes de rythme de course, de gestion des pneus et de capacité de roue à roue, il est tout simplement l’un des meilleurs de tous les temps.

De plus, ils atteignent généralement ces niveaux incroyablement élevés à chaque session importante de chaque week-end de course, avec des erreurs aussi rares qu’un rire chaleureux de Kimi Raikkonen, et c’est ce qui les distingue vraiment.

On pourrait dire que quelques-uns sont parmi les plus grands noms du sport en ce qui concerne les performances du samedi.

L’un d’eux est, comme son surnom le suggère, M. Saturday lui-même, George Russell. Le Britannique a été à un autre niveau que ses coéquipiers depuis qu’il a rejoint la grille en 2019 et est également toujours allé plus vite que ceux dans des voitures plus fortes que sa Williams.

Aussi impressionnant que lui, sinon plus, est Charles Leclerc, le Monégasque étant régulièrement l’un des meilleurs joueurs des qualifications. Alors que les drapeaux rouges ont joué un grand rôle dans sa prise de deux pole positions en 2021, il a également assuré six départs en deuxième ligne malgré le fait qu’il se trouve dans la machine du milieu de terrain et a confortablement pris le dessus sur son coéquipier au cours de l’année, comme il l’a fait à chaque fois. année en F1.

Les deux autres joueurs remarquables de samedi se trouvent également au milieu de terrain sous la forme de Lando Norris et Pierre Gasly, tous deux se qualifiant régulièrement dans le top six l’an dernier.

Cependant, en ce qui concerne les courses, aucun de ceux-ci n’est aussi parfait que Hamilton et Verstappen, chacun faisant des erreurs ou ayant simplement des jours de congé de temps en temps.

Rien qu’en termes de performances dominicales, les deux sur la grille le plus régulièrement près du niveau du Britannique et du Néerlandais la saison dernière au moins étaient peut-être les deux Espagnols.

Les capacités de Fernando Alonso n’ont pas besoin d’être présentées. Ses départs de course continuent d’être époustouflants. Peu, voire aucun, sont aussi bons que lui roue contre roue, comme en témoigne son incroyable défense contre Hamilton en Hongrie. Et il reste toujours aussi constant.

En parlant de régularité, Carlos Sainz commet peu d’erreurs, même dans une nouvelle voiture, et a une remarquable capacité à capitaliser sur les opportunités lorsqu’elles se présentent à lui.

Cependant, les deux manquent du rythme de qualification monumental que Verstappen et Hamilton ont, avec Sainz souvent loin de Leclerc le samedi et Alonso à peine plus fort que son coéquipier Esteban Ocon dans ce département en 2021.

Donc, pour répondre à la question que j’ai posée au début de cet article, non. Bien que je ne doute pas que quelques-uns pourraient se rapprocher, je ne pense pas que quiconque sur la grille actuelle puisse prendre le dessus sur Hamilton et Verstappen sans l’aide d’une meilleure voiture ou un peu de chance, en supposant que les deux restent aussi bons que jamais.

Les six que j’ai mentionnés ci-dessus étaient tous fantastiques en 2021 et pourraient les faire transpirer s’ils étaient aussi performants en 2022, tout comme Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo s’ils redécouvraient leur meilleure forme, bien que cela semble peu probable dans le cas de l’Allemand.

Alonso, Norris et Leclerc en particulier seraient sans aucun doute une véritable menace et sont peut-être les trois que les deux premiers de 2021 aimeraient le moins voir avec une voiture aussi bonne que la leur – non qu’ils aient peur de personne – avec l’idée d’une bataille entre l’Espagnol, en particulier, et tous les deux un appétissant.

Cependant, l’homme alpin et ceux qui ont combattu au milieu de terrain l’année dernière auraient tous besoin d’apporter des améliorations s’ils voulaient l’emporter dans un combat direct avec Verstappen ou Hamilton, qui sont tous deux aussi proches de la perfection que possible.

S’ils peuvent le faire, nous pourrions tous nous régaler.