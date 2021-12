Pourquoi Max Verstappen ne devrait pas être considéré comme un champion du monde entaché

« Un champion du monde avec un astérisque », c’est ainsi que Max Verstappen a été décrit depuis le point culminant profondément insatisfaisant du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Mais est-ce une représentation juste d’un homme qui, quel que soit le point de vue, avait pleinement le droit d’être couronné meilleur pilote de Formule 1 de 2021 ?

Premièrement, n’évitons pas la réalité. L’acte final tant attendu d’une saison passionnante était défectueux en raison de sa finition artificielle – qui, à partir du moment où Michael Masi a décidé que le destin du titre se résumerait à un seul tour de course, n’a jamais eu qu’un seul résultat probable compte tenu des pneus Verstappen et Lewis Hamilton avait sur leurs voitures.

Décidez-vous de la raison et de la motivation de cette décision. Nous ne spéculons pas sur le pourquoi et le comment ici.

Ce dont nous discutons, c’est de cet astérisque, l’idée que Verstappen est en quelque sorte un « faux » champion, qu’il portera la couronne pendant les 11 prochains mois – la saison 2022 se termine quelques semaines plus tôt – par défaut. Que le « mauvais » homme est arrivé en tête.

La réponse à cette dernière suggestion doit être un « non » catégorique. Certes, on peut se demander ce qui s’est passé au cours de ces dernières minutes remarquables à Yas Marina, mais il serait injuste que quiconque essaie de prétendre que Hamilton aurait été le champion le plus légitime de la saison dans son ensemble.

C’est parce qu’il y avait si peu pour les séparer, même sur une campagne record de 22 courses. C’était incroyable que les deux pilotes aient exactement le même total de points de 369,5 après 21 de ces 22 manches, et ce n’était pas comme s’il y avait une symétrie dans leurs résultats individuels – Verstappen avait remporté neuf Grands Prix contre huit pour Hamilton à Abu Dhabi.

C’était la première fois depuis 1974, avec Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni, que les deux premiers pilotes étaient à égalité de points en direction du décideur. Sauf qu’à l’époque, certes sous un système de notation très différent, ils étaient 52 chacun, ce qui rend l’égalité sur 369,5 d’autant plus remarquable. Et cela n’avait duré que 14 courses au lieu de 21.

Cette année, le pilote Red Bull et le pilote Mercedes ont atteint des sommets à différents moments de la campagne.

Hamilton a pris le meilleur départ, remportant trois des quatre premiers grands prix, Verstappen a dominé la partie médiane de la campagne, puis le septuple champion est revenu en force à la fin. Tout cela s’est ajouté à cette épreuve de force dramatique de Yas Marina où celui qui a terminé avant l’autre obtiendrait le prix ultime.

C’est à quel point c’était serré – et bien sûr, le reste du peloton n’était nulle part, non seulement dans le championnat mais aussi dans de nombreuses courses car les titans du duel laissaient souvent leurs rivaux à la traîne.

Ils étaient si loin devant leurs rivaux, à la fois sur la bonne voie et métaphoriquement, et si étroitement liés les uns aux autres que l’un ou l’autre aurait été un champion 2021 tout à fait digne.

Et puis vous devez regarder les points qui ne se sont pas retrouvés dans le total des victoires finales de Verstappen de 395,5.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a sorti sa calculatrice à un moment donné et en a trouvé 50 qui s’étaient égarés, bien qu’il soit probablement imprudent d’être trop pédant sur ces choses.

Le Néerlandais de 24 ans avait des raisons d’être lésé lorsque des collisions avec le duo Mercedes Hamilton et Valtteri Bottas – qui ont chacun été pénalisés à ces occasions – l’ont exclu des Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie.

Ce sont des incidents qui se produisent cependant dans les courses, et les deux se sont produits lors du premier tour. Ce qui était tout aussi douloureux pour Verstappen, ce sont les 25 points qui lui ont échappé sans faute de sa part en Azerbaïdjan.

Cela est arrivé à la suite d’une crevaison de pneu dans les phases finales alors qu’il était en train de remporter un certain succès et sans cela, il aurait eu au moins sept autres points d’avance sur Hamilton – qui était troisième, derrière Sergio Perez, à moment du crash de son adversaire.

Ce jour-là, Hamilton n’a finalement pas marqué non plus en raison d’une erreur au redémarrage à la suite de l’arrêt du drapeau rouge qui en a résulté, et la seule autre fois où le Britannique n’a pas réussi à garder son rythme total était quand lui et Verstappen – qui cette fois-là ont été pénalisés – a dû revenir à pied du bac à gravier de Monza.

Donc, revenons à l’astérisque. Ce symbole est généralement utilisé lorsque la victoire a été présentée par une sorte de délit d’un autre concurrent. Par exemple, lorsque le sprinter Ben Johnson a été testé positif aux stéroïdes aux Jeux olympiques, Carl Lewis a remporté la médaille d’or du 100 mètres.

Ou, de manière plus appropriée peut-être, Heinz-Harald Frentzen est présenté comme terminant deuxième de la saison 1997 de F1 derrière son coéquipier Williams, Jacques Villeneuve – uniquement parce que Michael Schumacher a été disqualifié de toute la saison parce qu’il a conduit le Canadien lors de la dernière course. à Jerez.

Certains à Abu Dhabi craignaient une répétition de cet incident, Verstappen attribuant le rôle méchant dans cette hypothèse car il aurait été champion si ni lui ni Hamilton n’avaient marqué de points.

Mais rien de tel ne s’est produit. À deux reprises, le Red Bull a été envoyé à l’intérieur de la Mercedes, avec plus de succès la deuxième fois que la première, et Max l’a gardé propre à chaque fois, sa voiture restant dans les limites de la piste.

La controverse qui a dominé la scène finale n’était pas de sa faute, ni de celle d’Hamilton.

Oui, le champion en titre a reçu un coup dur, mais il n’a rien fait de mal et reste au sommet de son art, tout à fait capable de rebondir pour remporter cette huitième couronne record l’année prochaine.

Et pourtant il saura le faire, il devra détrôner un concurrent avec lequel il est désormais très à égalité.

Ce n’est ni l’un ni l’autre pilote qui devrait avoir un astérisque. Pour la façon dont une saison aussi palpitante a pu sombrer dans le chaos et l’acrimonie, seule la FIA est entachée.