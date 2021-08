Pourquoi Mayim Bialik de The Big Bang Theory n’a pas décroché le concert d’hébergement de Jeopardy par elle-même

C’est vrai, il semble que la carrière réussie de Mayim Bialik après Big Bang Theory, qui a sans aucun doute joué un rôle dans son choix en tant qu’hôte invité, soit la principale raison pour laquelle elle n’est pas en mesure de consacrer plus de temps et d’efforts à faire Jeopardy ! sa pression principale. Selon TMZ, Sony Pictures Entertainment considérait Bialik comme un favori prometteur après le tournage de son séjour d’hôte invité en mars, et ces sentiments ont été renforcés par les réactions chaleureuses et largement positives du public pour ses épisodes diffusés en juin. Sans oublier qu’elle aurait également testé le plus haut avec des groupes de discussion, et l’équipage aurait adoré travailler avec elle.