Pourquoi Mayim Bialik de The Big Bang Theory pense qu’elle et Jim Parsons ont si bien travaillé ensemble

Après que Mayim Bialik ait rejoint The Big Bang Theory, les fans ont sauté à bord du train Amy et Sheldon, malgré leurs arrêts romantiques et leurs départs tôt. Le couple s’est finalement marié, avec Mark Hamill en tant qu’officiant, et ils ont également remporté un prix Noble pour la paix ensemble dans la finale de la série. La chimie entre Bialik et Jim Parsons a rayonné à la fois à l’écran et à l’extérieur, c’est pourquoi ils ont si bien travaillé ensemble sur la série et, espérons-le, les amèneront à travailler à nouveau ensemble à l’avenir. Ne vous attendez pas à ce qu’ils pleurent à ce sujet.

