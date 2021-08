Pourquoi MCA était l’homme de la Renaissance du hip-hop

Il y a un coffret électrique sur le toit du célèbre immeuble Capitol Records sur Vine Street à Hollywood. A l’intérieur de cette porte de coffret électrique, les lettres « MCA » – le surnom de Beastie Boys‘ Adam Yauch – est rayé de la peinture. Le coupable derrière cet acte effronté de vandalisme a laissé sa marque au propre comme au figuré pendant son court séjour sur cette planète en tant que véritable homme du hip-hop de la Renaissance.

Né le 5 août 1964, Yauch était un tiers de l’un des groupes de rap/punk/rock/funk/tout ce que vous pouvez penser les plus vénérés, un humanitaire et un réalisateur/producteur de clips et de films. . « Il y avait une vraie joie pour Yauch, même au tout début », a déclaré Tim Sommer, dont l’émission de radio WNYU Noise The Show a été la toute première à jouer les Beastie Boys au début des années 80, alors qu’ils étaient un groupe punk underground. “Il s’est efforcé d’être ouvert d’esprit, enveloppant, plein d’esprit.”

Écoutez le meilleur des Beastie Boys sur Apple Music et Spotify.

L’une des choses qui distinguait Adam Yauch de ses camarades de groupe Mike Diamond (Mike D) et Adam Horovitz (Ad-Rock) était son incroyable capacité à absorber l’information et à l’appliquer à la vie réelle. Il était un génie de la technologie dès son plus jeune âge, ayant fait exploser la clôture de son jardin lorsqu’il était enfant en construisant à la main un détonateur inspiré des dessins animés de Road Runner.

Dans Beastie Boys Book, Horovitz se souvient : « Yauch enregistrait des boucles avant que ‘Tu devrais boucler ça’ soit une phrase omniprésente. Il m’a dit qu’il avait entendu dire que Hendrix et Sly Stone faisaient des boucles de bandes et qu’il voulait essayer. Où en a-t-il entendu parler ? Il n’y avait ni Google ni YouTube.

À l’époque où les échantillonneurs pouvaient stocker plus de quelques secondes de musique à la fois, la boucle improvisée de Yauch de l’intro de batterie de « When The Levee Breaks » par Led Zeppelin a formé la base de “Rhymin And Stealin”, la première chanson du premier album des Beasties en 1986, Licencié à malade, qui s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

Après avoir déménagé chez Capitol Records et sorti le chef-d’œuvre basé sur des échantillons de 1989 La boutique de Paul, les Beastie Boys ont commencé à réintégrer l’instrumentation live dans leurs enregistrements, tissant leurs racines punk hardcore new-yorkaises dans les sons hip-hop de l’époque. Adam Yauch a de nouveau attaché sa basse et a formulé les principaux crochets pour les favoris de la foule “Gratitude”, de leur album de 1992 Vérifiez votre tête, et « Sabotage » de Mauvaise communication en 1994.

“Sa confiance en lui était à la fois nécessaire et contagieuse”

Les disques du groupe sont désormais autoproduits et l’expérimentation en studio devient une obsession pour Yauch. Il a concocté le plan parfait pour obtenir le son de batterie massif sur Check Your Head en construisant un tube de dix pieds de long à partir de boîtes en carton et en le collant sur la grosse caisse. Il a ensuite placé stratégiquement trois micros à l’intérieur du tube. « Qui pense à des choses comme ça ? Adam Yauch, c’est qui », se souvient Michael Diamond dans Beastie Boys Book. « Sa confiance en lui était à la fois nécessaire et contagieuse. Ce gros son de batterie, fait de la magie du carton, est ce que vous entendez sur ‘Pass The Mic’. » La vision du monde d’Adam Yauch évoluait. Il a tenu à éloigner le groupe de certaines de leurs images Licensed To Ill sur «Sure Shot» d’Ill Communication avec le vers:

Je veux dire un petit quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps

Le manque de respect envers les femmes doit être fini

A toutes les mères et les sœurs et les épouses et amis

Je veux offrir mon amour et mon respect jusqu’à la fin

Spiritualité, foi et bouddhisme

Il a également commencé à voyager en Inde et au Népal au début des années 90, se liant d’amitié avec des Tibétains en exil qui lui ont parlé de leur persécution par le gouvernement chinois. Yauch, qui s’est converti au bouddhisme peu de temps après, a cherché à faire passer le mot en organisant le Tibetan Freedom Concert – une série de spectacles-bénéfice annuels massifs commençant à San Francisco en 1996, avec certains des plus grands noms de la musique (U2, Piments forts rouges) aux côtés de Buddy Guy, Biz Markie.

« Il m’a dit une fois que l’attraction principale pour lui à propos de la [Tibetan Buddhist leader] Le Dalaï Lama était qu’il était un mec drôle », a déclaré Horovitz à propos de l’autre Adam. “Évidemment, il y avait d’autres raisons pour lesquelles il était attiré par la spiritualité, la foi et le bouddhisme, mais la partie drôle me semblait parfaitement logique, venant de Yauch.”

Qui est Nathanial Hörnblower ?

Nathanial Hörnblower, d’Adam Yauch alter égo, appartenait à l’école fictive du cinéma de la «nouvelle vague suisse» et portait le lederhosen associé aux yodèles alpins stéréotypés. Il a écrasé les MTV Video Music Awards en costume complet, protestant contre le fait que la vidéo des Beastie Boys réalisée par Spike Jonze pour ‘Sabotage’ n’avait rien gagné et avait été mal identifiée en plaisantant par REMde Michael Stipe dans le rôle de Cyndi Lauper.

En pratique, Hörnblower/Yauch a réalisé une douzaine de clips des Beastie Boys ainsi que leur documentaire de 2006, Awesome ; J’ai F__kin’ Shot ça ! Il a fondé Laboratoires d’oscilloscopes en tant que studio d’enregistrement en 2002 (Le Tigre, Phoenix et les héros personnels Bad Brains y ont enregistré), puis en tant que société de cinéma indépendante et distributeur en 2008 avec le directeur de THINKFilm, David Fenkel. Yauch a réalisé le documentaire Gunnin’ For That #1 Spot cette année-là, qui suivait la vie des huit meilleurs joueurs de basket-ball de lycée aux États-Unis. Oscilloscope continue, bien après le décès de Yauch en 2012.

« Un type d’ami unique dans la vie »

En 2013, le Palmetto Playground à Brooklyn Heights a été rebaptisé Adam Yauch Park, d’après l’un des résidents les plus influents du quartier. Dans Beastie Boys Book, Horovitz a décrit son compagnon de groupe comme le type rare d’ami qui « vous motive » :

« Celui qui non seulement se lance et fait de grandes choses, mais dit : nous devrions tous nous réunir et le faire. Et puis il le fait. Adam Yauch était ce genre d’ami. Un type d’ami unique. L’ami qui le fait arriver. L’ami qui vous inspire à devenir grand.

Vous cherchez plus? Découvrez 15 faits sur les Beastie Boys que vous devez savoir.