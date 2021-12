Pourquoi McConnell aide-t-il le comité J6 ?

Aaron Blake pose une bonne question dans le WaPo de ce matin : Mitch McConnell légitime soudainement le comité du 6 janvier. Mais pourquoi?

McConnell a haussé les sourcils lorsqu’il a répondu : « Je pense que nous observons tous, comme vous, ce qui se passe du côté de la Chambre, et il sera intéressant de révéler tous les participants qui ont été impliqués. »

C’était il y a 3 jours. Hier, il a recommencé :

Les choses sont devenues plus intéressantes jeudi lorsque McConnell a de nouveau été interrogé sur le travail du comité. Et il a renforcé qu’il le considère comme important. La prémisse de la question citait même ses commentaires mardi, invitant McConnell à les raccompagner s’il le souhaitait. Mais il n’a pas simplement doublé ; il est sans doute allé plus loin. « Je pense que l’enquête est intéressante ; nous allons tous le regarder », a déclaré McConnell. « C’était un événement horrible, et je pense que ce qu’ils cherchent à découvrir est quelque chose que le public doit savoir. »

Mitch McConnell, alias Moscow Mitch, est le politicien le plus calculateur de Washington. Tout ce qu’il dit est mesuré en fonction de la façon dont cela aidera ses ambitions politiques – qui sont principalement le contrôle du GOP sur tout, avec lui-même le contrôle du Sénat. Il ne dit probablement même pas « Bonjour » sans motif politique. Alors pourquoi aider le comité J6 maintenant, d’autant plus qu’il commence à apparaître qu’ils ont des républicains dans leur viseur ?

Blake propose quelques raisons possibles :

Peut-être que McConnell envoie un message à Trump, alors que Trump continue de l’attaquer et de pousser (sans succès) les républicains du Sénat à rejeter McConnell comme leur chef. Peut-être qu’il croit vraiment que les efforts antidémocratiques pour renverser les élections étaient si mauvais et aimerait beaucoup que les personnes impliquées soient publiquement exposées, estimant que cela ne nuira pas nécessairement aux républicains en général.

et

Tout cela va se refléter assez mal sur les personnes impliquées, et McConnell reconnaît qu’il sera difficile de le contester. Peut-être est-il préférable d’exprimer son ouverture aux conclusions du comité, puis de contester les détails et d’épingler cela sur les individus malfaisants plus tard.

Je suggère qu’il y a une autre raison. J’ai regardé tout l’événement du 6 janvier – en commençant par la session conjointe avant la foule – y compris le discours de McConnell au Sénat par la suite. Voici une partie de ce qu’il a dit alors :

Je veux dire au peuple américain que le Sénat américain ne se laissera pas intimider. Nous ne serons pas tenus à l’écart de cette enceinte par des voyous, des foules ou des menaces. Nous ne céderons pas à l’anarchie ou à l’intimidation. Nous sommes de retour à nos postes. Nous nous acquitterons de notre devoir en vertu de la Constitution et pour notre nation. Et nous allons le faire ce soir.

McConnell est complètement dégoûté par TFG, et alors qu’il en avait fait peu de secrets pendant les années Trump, après J6, il était assez ouvert à ce sujet : Mitch McConnell ne voudrait plus jamais parler à Trump après l’émeute du Capitole. Et il semble que non : McConnell n’a pas parlé à Trump en un an (il y a 2 jours).

Je suggère donc quelques motivations supplémentaires pour le soutien de McConnell. Tout d’abord, alors qu’il regarde le comité faire des progrès, il les considère comme sa meilleure chance de se débarrasser de Trump et de son influence corrosive sur le GOP et les États-Unis. Après tout, s’il veut continuer à gagner de l’argent avec le pays, il a besoin d’un pays qui travaille. (Trop cynique ? Je ne pense pas.) Ajoutez à cela son aversion personnelle pour la grossièreté de Trump, son incompétence et probablement sa misogynie, ce n’est pas une supposition folle de penser que McConnell ne s’en soucierait pas du tout si Trump et tout son clan étaient enfermés et cachés là où ils ne perturberaient plus jamais les eaux américaines.

L’autre raison pour laquelle je pense que McConnell joue à ce jeu soulèvera probablement quelques problèmes ici. Je pense qu’il aime sincèrement l’institution du Sénat, même s’il s’efforce constamment d’en faire son instrument personnel. Encore une fois, en regardant ce discours dans la nuit du J6, j’ai été frappé de voir à quel point il avait l’air véritablement consterné par l’assaut contre le Capitole et ses traditions.

Les motivations des gens sont souvent complexes, souvent même contradictoires. Remarquez, je ne fais pas confiance à Moscow Mitch autant que je peux le jeter (en supposant que ses gardes me le permettent), mais dans ce cas, je suis prêt à penser qu’il veut vraiment que le comité J6 réussisse à abattre Trump.

