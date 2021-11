Pourquoi McDonald’s a l’air élégant et ennuyeux maintenant

Si vous avez déjà eu envie d’un Big Mac à Orlando, en Floride, il y a de fortes chances que vous ayez erré dans un McDonald’s très spécial. Avec son hideux extérieur en damier rouge et jaune et son monolithe de frites éclairé au néon, le soi-disant « McDonald’s du plus grand divertissement au monde » (maintenant connu sous le nom d’Epic McDonald’s) s’attaque aux clients innocents comme un monument du mauvais goût.

Mais bien que ce McDonald’s ne remporte aucun prix pour ses prouesses architecturales, il persiste au moins dans l’imagination. Les couleurs douces, les grandes baies vitrées et l’apparence carrée d’un McDonald’s moderne sont oubliables et loin des bâtiments rouges et jaunes criards dont beaucoup se souviennent de leur enfance. Lentement mais sûrement, les fast-foods abandonnent leurs façades qui définissent autrefois la marque pour suivre le chemin des restaurants «fast casual» comme Chipotle, qui sont devenus beaucoup plus populaires au fil des ans.

Le « Epic McDonald’s » à Orlando.Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via .

Bien que cette normalisation puisse avoir un sens commercial pour un style de restauration parfois considéré comme démodé ou simplement démodé, certains dans l’industrie se demandent si l’entreprise a perdu quelque chose en tournant le dos à ses origines McDonaldland. Comme l’attestent des passionnés comme Max Krieger, des personnages tels que Ronald McDonald et Grimace peuvent sembler dépassés maintenant, mais ils ont au moins fourni une identité à la marque qui était originale et attrayante, ne serait-ce que pour son public cible d’enfants et de parents.

Krieger est un développeur de jeux de Pittsburgh qui gère un compte Twitter populaire qui documente les restaurants McDonald’s inhabituels ou carrément insipides du monde entier. Le compte « Nonstandard McDonald’s » a réussi à rassembler plus de 150 000 abonnés en seulement un an. Mais s’il prend une certaine joie à documenter ces bâtiments étranges, il ne se dit pas un fan de McDonald’s – la biographie Twitter du compte fait référence en plaisantant à sa mission de « préserver le seul patrimoine architectural du monde occidental ».

« L’une des choses sur lesquelles j’essaie vraiment d’être clair, c’est : ‘Hé, nous ne sommes pas une entreprise massive’ », dit Krieger en riant. «J’ai été simplement surpris de voir à quel point il était difficile de trouver des preuves photographiques de ces étranges McDonald’s où j’étais allé plusieurs fois, y compris le soi-disant manoir du maire McCheese à Independence, Ohio. … Une chose que vous comprenez très rapidement, c’est que la plupart de ces endroits ne fonctionnent plus. Ils sont défunts.

Beaucoup de ces McDonald’s décalés étaient des restaurants pilotes pour des concepts culinaires qui ont finalement été abandonnés par le vaisseau-mère d’entreprise, tels que « McDiners » qui servaient des plats classiques à la cuillère grasse. D’autres étaient le résultat de franchisés créatifs qui voulaient que leurs restaurants se démarquent de la foule, comme le plus grand McDonald’s du monde de divertissement susmentionné à Orlando, qui présentait une peinture murale dessinée à la main vraiment troublante des mains jaune électrique de Ronald McDonald saisissant le monde. (« C’est comme quelque chose du juge Dredd », observe Krieger.)

Aujourd’hui, l’emplacement réaménagé d’Orlando a tondu son extérieur en damier pour une apparence plus standard, bien qu’il possède toujours son éclairage au néon caractéristique. Vues côte à côte, les deux images témoignent de l’ampleur de la modernisation de leurs restaurants par les franchisés de l’entreprise au cours de la dernière décennie en réponse aux tendances dominantes. Krieger souligne en particulier que les relations publiques négatives favorisées par le livre Fast Food Nation et le film documentaire Super Size Me nuisent à la réputation familiale de McDonald’s, ce qui a forcé l’entreprise à changer son image afin de plaire à une clientèle plus âgée.

Le chef et consultant en restauration Mark Moeller se souvient avec émotion des sorties en famille chez Mickey D avec ses cinq frères et sœurs lorsqu’il grandissait dans les années 80. De nos jours, cependant, il dit que les restaurants rapides et décontractés ont en grande partie le même objectif que les restaurants à service rapide (ou QSR, un terme de l’industrie synonyme de restauration rapide). Les clients recherchent des options plus saines que votre hamburger et vos frites riches en calories classiques. Les gadgets qui avaient autrefois attiré des foules d’enfants sont désormais un handicap, ce qui fait que le restaurant semble démodé et bon marché en comparaison.

« L’idée originale avec des restaurants comme McDonald’s était de viser un public familial, afin que vous puissiez obtenir des clients à vie », explique Moeller. « C’est ce qui a motivé les terrains de jeux et les jouets, tous des trucs très adaptés aux enfants. Au cours des dernières années, ils ont décidé de devenir plus adultes, avec des lignes et des couleurs épurées qui vous séduiront pendant que vous mangez. Plus besoin de ces chaises dures conçues pour faire monter et sortir les gens dans un souci de productivité. Ils essaient de le rendre confortable pour que les personnes âgées de 30 à 60 ans puissent entrer et se sentir à l’aise en profitant de la restauration rapide sur laquelle ils ont grandi, mais dans un environnement plus accueillant.

« Au cours des dernières années, ils ont décidé de devenir plus adultes, avec des lignes et des couleurs épurées qui vous séduiront pendant que vous mangez »

Du point de vue de l’industrie, Moeller estime que les restaurants de restauration rapide sont quelque peu confus quant au public à attirer. Comme de nombreux restaurants rapides et décontractés continuent d’utiliser le modèle de chaîne de montage popularisé par Chipotle pour offrir le facteur de commodité qui sous-tend tous les restaurants «rapides», on ne sait pas exactement ce que les marques plus anciennes comme McDonald’s peuvent faire pour rivaliser – à part suivre leurs traces. De l’avis de Moeller, la société a tellement supprimé son ancienne image de marque qu’elle semble presque générique. Lors d’un récent déménagement, il a trouvé quelques-unes des vieilles figurines de McDonald’s qu’il avait collectionnées lorsqu’il était enfant, et cela lui a rappelé d’agréables après-midis passés à manger au restaurant avec sa famille.

« Il y a beaucoup de nostalgie là-bas pour moi, mais je pense vraiment qu’il manque dans sa forme actuelle », dit-il. « C’est difficile pour moi d’imaginer un enfant allant dans un McDonald’s moderne et se forger de tels souvenirs aujourd’hui. Ils ont perdu de vue ce qui rend leur marque unique.

Comme Moeller, l’architecte-restaurant Glen Coben a également une certaine nostalgie du McDonald’s à l’ancienne. Pour Coben, McDonald’s est synonyme de la société automobile produite par le capitalisme américain du XXe siècle, avec les arches dorées servant d’attraction routière miniature qui pourrait attirer l’attention des automobilistes lorsqu’ils volent à 55 mph. (Les attractions similaires au bord de la route incluent la plus grande pelote de laine au monde et « Lucy », la statue d’éléphant à Atlantic City.) En ce qui concerne la restauration rapide moderne, cependant, Coben convient que la qualité visuellement saisissante de ces premiers restaurants est tombée à l’eau, et ils ont perdu leur identité en conséquence.

Comme l’atteste Coben, cette homogénéisation visuelle – ou Chipotle-fication, si vous voulez – est marquée par un éclairage exposé, des sièges confortables et des surfaces en acier antiseptiques. (Peut-être le détail le plus révélateur : le toit mansardé à double pente qui a longtemps été associé à McDonald’s est en grande partie devenu une chose du passé, un peu comme le toit rouge de Pizza Hut.) Ce changement n’est pas unique aux arches jaunes. Par exemple, Taco Bell s’est récemment éloigné de son toit en pente et de son logo coloré pour adopter également le concept de construction carrée.

« Une chose que j’ai apprise dans l’industrie, c’est que les restaurants de restauration rapide sont essentiellement conçus en laboratoire pour produire les meilleurs rendements possibles », explique Coben. « Quand je regarde les restaurants de restauration rapide aujourd’hui, c’est exactement à quoi ils ressemblent. Ils sont sans âme. … En tant qu’architecte, il semble tout simplement regrettable que ces bâtiments n’aient pas l’air intéressants ou ne reflètent pas le concept de ce qu’est le restaurant. Leur idée d’un concept est : « Oh, nous voulons qu’il ait l’air propre. » Eh bien, un environnement antiseptique bien éclairé n’est pas un concept. C’est juste inexistant.

Coben compare les conceptions carrées et élégantes actuelles des restaurants de restauration rapide aux stades de sport caverneux qui ont été construits dans la dernière partie du 20e siècle, comme le stade des vétérans de Philadelphie, qui a été démoli en 2004. Dans son esprit, les entrepreneurs sont conscients que les clients préfèrent un concept plus ciblé même dans leur salle à manger décontractée, et c’est pourquoi tant de restaurants rapides et décontractés ont poussé ces dernières années pour rivaliser. Cependant, cela ne signifie pas que tous ces concepts seront couronnés de succès. « Quand vous commencez à voir des ampoules Edison et du bois récupéré dans les grandes chaînes, c’est à ce moment-là que vous savez que la tendance est à peu près terminée », dit-il. « Il y a un gros décalage qui se produit là-bas. »

Jessica Farrell est une archiviste qui a travaillé pendant des années aux Golden Archives, la bibliothèque officielle et le centre d’histoire de McDonald’s. Pour Farrell, l’attrait étrange des Mickey D « non standard » est un symptôme de la tension qui règne tout au long de l’histoire de l’entreprise : diversification contre uniformité. Elle souligne que le concept d’un McDonald’s non standard est en soi une contradiction – des passionnés comme Krieger visitent des endroits particuliers en raison de leurs attributs uniques, mais la seule raison pour laquelle ces spécificités se démarquent est que le reste du restaurant correspond exactement à ce que vous attendez, y compris la nourriture. Elle se demande également si la vague apparente d’homogénéisation est en fait une tendance moderne – dans son esprit, McDonald’s a toujours été uniforme, c’est juste que le design plus ancien est considéré comme plus esthétique par ceux qui remarquent ces changements.

« Je pense que c’est juste une autre ère d’homogénéisation ; ce n’est pas nouvellement homogénéisé »

« À mon avis, je pense que c’est juste une autre ère d’homogénéisation, ce n’est pas une nouvelle homogénéisation », dit-elle. « Depuis [then-McDonald’s CEO] Ray Kroc a choisi la conception du toit en mansarde en 1968, l’entreprise a toujours voulu que les propriétaires et les opérateurs utilisent leur conception standard. S’ils poussent les gens à mettre à jour leurs restaurants à ce qu’ils considèrent comme une norme moderne, c’est une pratique commerciale assez normale. Je pense que beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement comment les choses fonctionnent dans les coulisses pourraient considérer cela comme quelque chose de sinistre, mais si je dirigeais McDonald’s, je ferais la même chose.

Lorsqu’elle a été contactée pour savoir si l’entreprise a encouragé McDonald’s non standard à changer ses restaurants dans l’intérêt de son image de marque, McDonald’s Corporation a fourni la déclaration suivante :

Nous avons tellement d’amour pour ces établissements McDonald’s uniques et créatifs à travers le monde et le sentiment de nostalgie qu’ils apportent. Dans le même temps, nous modernisons et innovons constamment dans nos restaurants grâce à de nouveaux éléments de menu, des innovations technologiques et numériques pour offrir à nos fans la meilleure expérience possible, à tout moment et où qu’ils visitent. Et comme nous l’avons fait au cours des 66 dernières années, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les concepteurs pour créer des environnements qui correspondent à la marque et uniquement à McDonald’s pour nos fans du monde entier.

Compte tenu des tendances existantes dans l’industrie, il semble peu probable que votre McDonald’s local se débarrasse de la peinture jaune et rouge de sitôt. Cela dit, même si vous n’êtes pas un fan indéfectible du Big Mac – ou de l’un des plats les plus sains de la chaîne – il est difficile de nier le puissant héritage de l’entreprise en tant qu’entreprise qui a sans doute créé la restauration rapide en premier lieu. Les lieux uniques et étranges que Krieger et ses fans documentent pourraient bientôt disparaître dans le passé, mais il est probable que McDonald’s et d’autres marques QSR devront imaginer un avenir plus durable pour leurs marques au-delà de la copie des Chipotles et Starbucks du monde. Peut-être qu’ils pourraient apprendre une chose ou deux des franchisés loufoques qui recueillent des milliers de likes et de retweets – l’appréciation globale peut être ironique, mais il y a une curiosité sincère sous-jacente aux rires.