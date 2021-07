Pourquoi Megan Fox a sauté la première de “Midnight in the Switchgrass”

Internet a décidé qu’il y avait ~ drame ~ entre Lala Kent et Megan Fox (au hasard, mais allez-y) sur la base du fait que Lala a posté une photo d’elle couvrant entièrement la tête de Megan sur une affiche de Midnight in the Switchgrass installée lors de la première du film.

Megan et Machine Gun Kelly étaient toutes deux absentes de la première du film (malgré une rencontre sur le plateau !), que le fiancé de Lala, Randall Emmett, a réalisé. Le représentant de Megan a expliqué son absence à Variety, déclarant: «En raison du récent mandat de masque californien et de l’augmentation des cas de COVID, Megan Fox n’assistera plus à la première ce soir. Nous apprécions votre compréhension. “

Assez juste, mais Internet pense en grande partie que Lala fait connaître son mécontentement en couvrant le visage de Megan dans son message Insta. Le message a depuis été supprimé, mais peut être vu dans toute sa splendeur précédente sur @unverifiedreport.

Randall Emmett avait précédemment expliqué à Us Weekly à quel point Megan et MGK avaient une alchimie sur le plateau, déclarant: «En tant que réalisateur, et d’un point de vue purement artistique, leur alchimie était irréelle. Je veux dire, vous pouvez voir… c’est un acteur incroyable, elle est un acteur incroyable. … C’est en soi une victoire. Clairement, il y avait de la chimie. De toute évidence, il y avait un lien… mais je le regardais d’un point de vue directionnel et je me disais : « Mec, je suis un génie. » Comme : « Ils sont géniaux ! Je suis si bon à ça! ‘”

Jusqu’à présent, Lala n’a pas commenté les spéculations selon lesquelles elle contrarie Megan et MGK n’a pas assisté à la première, mais restez à l’écoute.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

