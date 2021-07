Pourquoi Megan Rapinoe et Sue Bird sont heureuses d’être les #CoupleGoals de tout le monde

Parce que c’est le pourquoi, après tout.

Au-delà de se réjouir du fait qu’ils se soient trouvés, deux des athlètes vedettes de Seattle se sont réunis pour former une paire de coups de pied et de trophées, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous enraciner pour eux, “Je pense que nous ‘ Je suis très consciente de ce que notre relation signifie pour les autres », a déclaré la femme de 36 ans lorsqu’on lui a demandé si elle et le meneur de la WNBA Bird, 40 ans, avaient déjà ressenti la pression de représenter #couplegoals à autant de personnes.

“Nous comprenons à quel point le fait d’être ensemble a un impact positif sur le fait d’être ensemble et en quelque sorte l’acte révolutionnaire d’être joyeux et de ne pas lutter et d’être amoureux et d’être gay en même temps”, a-t-elle poursuivi. “Je pense donc que c’est quelque chose de vraiment spécial pour nous.”

Le label peut certes se sentir un peu étrange, “Comme, ‘Quoi ? Nous sommes un couple puissant ? Je ne sais même pas ce que cela signifie.'” Mais quand elle s’est arrêtée pour réfléchir, elle a dit : “J’aurais adoré avoir un couple comme nous quand je grandissais. Nous avions, comme, quoi, Ellen [DeGeneres]? C’était ça. Nous avons tellement d’autres modèles et personnes vers qui nous tourner, alors j’espère que nous pourrons donner cet exemple et vivre nos vies ouvertement et librement. »