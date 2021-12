Pourquoi Meghan Markle devrait se préparer à une crise de relations publiques

Depuis qu’elle est apparue aux yeux du public, Meghan Markle a dû faire face à une bataille difficile contre la presse. Selon les rapports, les cauchemars de Markle en matière de relations publiques sont loin d’être terminés, malgré quelques victoires juridiques récentes. Markle est depuis longtemps en désaccord avec son père en quête d’attention, Thomas Markle, et ses beaux-frères et sœurs, et l’expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Express que ces problèmes familiaux étaient loin d’être terminés.

« Je pense que Meghan fait face à un défi assez important en termes de famille », a expliqué Sacerdoti. « Elle a complètement coupé les membres de sa famille, y compris son père avec qui elle semble avoir été très proche de grandir et il semble l’avoir soutenue et payée pour qu’elle reçoive une éducation privée. »

« Maintenant, à notre connaissance, elle ne lui parle pas, il en parle fréquemment et il est assez critique envers elle et le comportement de Harry », a déclaré Sacerdoti. « Je pense qu’on peut s’attendre à ce que les futurs membres de sa famille disent de plus en plus des choses qu’elle ne veut pas qu’ils disent, que ce soit son frère ou son père. »

Alors que ces deux hommes ont donné de nombreuses interviews calomniant Markle, Sacerdoti pense que le problème pourrait facilement dégénérer. « Je pense que nous pouvons également nous attendre à des révélations plus gênantes de Meghan en termes de livres écrits sur elle », dit-il. « Je pense que les biographies non autorisées seront un contrepoids aux efforts de relations publiques très, très soigneusement gérés que le couple a déployés eux-mêmes. Ils doivent peut-être réfléchir à la façon dont ils réagiront à ce genre de révélations. »

Avant d’épouser le prince Harry, Markle était une actrice et mannequin qui travaillait, et Sacerdoti pense qu’il pourrait y avoir des squelettes dans son placard après son séjour à Hollywood, y compris son bref premier mariage avec le producteur américain Trevor Engelson de 2011 à 2013. « Meghan est quelqu’un qui a eu une demi-vie avant de devenir liée à la famille royale », a déclaré Sacerdoti. « Elle a eu un précédent mariage, des conflits familiaux, une carrière d’actrice et de mannequin. Tout cela pourrait donner lieu à des histoires intéressantes pour les tabloïds, le public et qui pourraient être embarrassantes pour elle dans la nouvelle vie qu’elle mène maintenant en tant que duchesse. »