Pourquoi Meghan Markle pourrait être destituée dans l’affaire du prince Andrew

Meghan Markle peut avoir démissionné de ses fonctions royales, mais elle peut toujours être déposée dans le cadre d’un procès civil contre Prince André, qui a été accusé d’abus sexuel par Virginie Giuffre.

David garçons, un avocat représentant Giuffre dans l’affaire, a déclaré au Daily Beast que son équipe « envisage » de chercher à destituer la duchesse de Sussex si l’affaire passe en jugement. Rien n’indique que Meghan ait commis un acte répréhensible et Andrew a nié les allégations portées contre lui. Les avocats d’Andrew devraient plaider leur requête en rejet de l’affaire le 4 janvier.

Selon Boies, il y a trois raisons pour lesquelles Meghan pourrait faire face à une déposition potentielle : « Une ; elle est aux États-Unis, nous avons donc juridiction sur elle. »

« Deux; c’est quelqu’un qui, de toute évidence, au moins pendant un certain temps, était une proche associée du prince Andrew et est donc en mesure d’avoir peut-être vu ce qu’il a fait, et peut-être sinon d’avoir vu ce qu’il a fait pour avoir entendu les gens en parler », a-t-il poursuivi. « En raison de son association passée avec lui, elle peut très bien avoir des connaissances importantes, et aura certainement des connaissances. »