Pourquoi Meme Stock et Bitcoin Mining Play LM Funding America (LMFA) vole aujourd’hui

LM Financement Amérique (NASDAQ :LMFA) l’action est en hausse vendredi malgré le manque de nouvelles concernant la société.

Les traders de meme adorent les actions LMFA et leur influence aide probablement les actions à monter plus haut aujourd’hui. L’action connaît des échanges intenses avec quelque 54 millions d’actions qui ont changé de mains au moment d’écrire ces lignes. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société n’est que d’environ 906 000 actions.

S’il est vrai que l’action LMFA est l’une des préférées des traders de mèmes, ce ne sont pas seulement leurs actions qui la poussent à la hausse aujourd’hui. Nous devons également tenir compte de la hausse du prix des Bitcoin (CCC :BTC-USD), que la société prévoit de commencer à exploiter l’année prochaine via sa nouvelle filiale, US Digital Mining and Hosting.

Bitcoin se porte bien ces derniers temps, le prix des jetons numériques augmentant régulièrement. Cela se poursuit aujourd’hui avec un pic de valeur majeur qui a le commerce de crypto au-dessus de 61 400 $ par jeton. Cela le rapproche incroyablement de son record historique de 64 863,10 $.

Bien sûr, les traders voudront faire attention lorsqu’ils investissent dans des actions LMFA. Tout d’abord, la société est fermement dans la fourchette des centimes avec des actions qui se négocient à environ 4,70 $ chacune et une capitalisation boursière de 25,459 millions de dollars.

Ensuite, vous devez tenir compte de son statut de jeu de minage de crypto. Alors que la crypto est à la hausse maintenant, nous avons constaté une baisse importante plus tôt cette année qui a fait chuter le BTC à environ 30 000 $ par jeton. Si quelque chose de similaire se reproduit, cela pourrait entraîner une baisse des actions de crypto-mining en même temps.

L’action LMFA était en hausse de 37,9% vendredi après-midi.

