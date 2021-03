Pourquoi même une petite augmentation des cas de Covid-19 est si effrayante

Au cours des derniers jours, les cas de Covid-19 ont pris une tournure à la hausse – une tendance qui a conduit Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, à dire qu’elle avait un sentiment de «malheur imminent».

L’augmentation peut sembler faible; les États-Unis sont toujours mieux lotis qu’ils ne l’étaient en janvier. Et les nouvelles concernant le déploiement du vaccin américain Covid-19 ne cessent de s’améliorer. Mais il y a une raison pour laquelle Walensky et d’autres responsables et experts de la santé publique sont toujours si inquiets de la hausse des cas: la propagation exponentielle.

Avec Covid-19, ainsi que d’autres agents pathogènes infectieux, le début de nouvelles vagues de maladies survient lentement. Mais à mesure que de plus en plus de personnes sont infectées par le virus, la flambée commence à s’accélérer. Bientôt, les nouveaux cas quotidiens peuvent commencer à doubler en quelques jours ou semaines – et d’ici là, toute réaction du public ou des décideurs est vouée à être trop peu, trop tard. C’est encore pire par la possibilité de variantes de coronavirus: à mesure que le virus se propage et se réplique de manière exponentielle, il a plus de chances de muter, conduisant potentiellement à une autre nouvelle variante, peut-être plus infectieuse.

Le moment est donc venu de redoubler d’efforts contre le coronavirus – avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Cela signifie continuer les précautions de base qui ont longtemps travaillé contre Covid-19: distanciation sociale, masquage, tests et traçabilité. Cela signifie également accélérer le déploiement des vaccins aux États-Unis.

La bonne nouvelle: cela pourrait être la dernière menace d’une poussée de Covid-19 à laquelle les États-Unis devront faire face, du moins dans un proche avenir. Avec le déploiement du vaccin à l’échelle nationale, l’Amérique est maintenant sur la bonne voie pour vacciner chaque adulte d’ici le 4 juillet. Une fois que cela se produira, la menace du coronavirus pourrait très bien être derrière nous – à l’exception de toute nouvelle variante ou d’un rafraîchissement nécessaire de l’immunité si les vaccins « les effets se révèlent temporaires.

Mais avec la fin si proche, les experts disent que ce n’est pas le moment de se détendre. Chaque infection, hospitalisation et décès évités actuellement est une infection, une hospitalisation et un décès qui pourraient vraiment ne jamais se produire. La ligne d’arrivée est proche et l’objectif devrait être de faire en sorte que davantage de personnes franchissent le cap.

«L’été sera formidable», a écrit Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health. «Combien de personnes sont infectées maintenant, malades ou meurent le mois prochain, c’est à nous de décider.»

Les cas de Covid-19 se sont multipliés aux États-Unis

Selon le tracker du CDC, les cas de Covid-19 ont un peu augmenté au cours des deux dernières semaines. Le 14 mars, le pays a signalé un récent creux en dessous de 53 000 cas par jour, en moyenne hebdomadaire. Plus récemment, au 29 mars, le pays approchait de 62 000 cas par jour.

Notre monde en données

Cela ne s’est pas encore traduit par une augmentation significative des hospitalisations ou des décès à l’échelle nationale. Mais les hospitalisations et les décès ont tendance à être un indicateur retardé – les gens peuvent mettre des jours, voire des semaines, à atterrir à l’hôpital une fois qu’ils sont infectés, puis des décès peuvent survenir quelques semaines plus tard.

L’augmentation semble être due à des poussées dans quelques États, dont le Michigan, New York, le New Jersey et le Connecticut. Notamment, les hospitalisations et les décès liés à Covid-19 dans le Michigan – qui a connu l’une des pires poussées récentes – ont déjà suivi une tendance à la hausse.

L’augmentation nationale des cas est probablement liée à divers facteurs: le public assouplit les précautions, les décideurs assouplissent les restrictions et davantage de variantes de coronavirus infectieuses atteignant les États-Unis.

Maintenant, cette augmentation inquiète les responsables de la santé sur le fait que l’Amérique pourrait voir les étincelles d’une quatrième poussée. Covid-19, comme d’autres épidémies, a tendance à démarrer lentement, la propagation du virus augmentant rapidement à mesure que de plus en plus de personnes sont infectées.

Par exemple: lors de la troisième poussée des États-Unis, à l’automne, le pays a mis environ un mois pour doubler, passant d’environ 40 000 à 80 000 cas. Mais ensuite, il n’a fallu qu’environ deux semaines pour que les cas doublent à nouveau, passant de 80 000 à 160 000 cas. C’est une propagation exponentielle.

Le but de la santé publique est d’éviter de laisser la situation se détériorer au départ. En fait, avec des cas de Covid-19 toujours aussi élevés – le récent plateau américain d’environ 50000 cas est toujours supérieur à son plateau avant la flambée de l’automne – la préférence serait de ramener les cas plus bas, aussi près de zéro que possible. C’est pourquoi Walensky tire la sonnette d’alarme maintenant.

Au lieu de cela, les États évoluent dans la direction opposée. Au cours des dernières semaines, les dirigeants des États ont assoupli leurs restrictions concernant Covid-19 – certains, comme le Texas, mettant complètement fin à leurs mandats de masque. Il y a de bonnes preuves que les restrictions, y compris les mandats de masque, fonctionnent, de sorte que les mesures des États pourraient aider à provoquer la quatrième poussée qui inquiète maintenant le directeur du CDC.

C’est particulièrement alarmant, cependant, car ces états n’auront peut-être plus qu’à tenir un peu plus longtemps pour éviter de nouvelles surtensions.

La fin de la pandémie est proche. Faisons en sorte que plus de gens réussissent.

La campagne américaine de vaccination contre le Covid-19 s’améliore vraiment. Le pays est passé d’administrer moins de 1 million de vaccins par jour avant l’investiture du président Joe Biden à près de 2,8 millions par jour à compter du 30 mars. Au rythme actuel, chaque adulte aux États-Unis pourrait être complètement vacciné d’ici le 4 juillet – un nouveau type de la fête de l’indépendance.

Nous ressentons probablement déjà certains des effets de ces efforts de vaccination. Selon le CDC, environ 73% des adultes de 65 ans et plus, le groupe qui représente environ 80% des décès de Covid-19, ont reçu au moins un vaccin et près de 50% sont entièrement vaccinés. Il est probable que le taux de vaccination élevé des Américains plus âgés sauve déjà beaucoup de vies – et peut empêcher une quatrième poussée potentielle d’être aussi mortelle que les vagues passées.

Mais cela ne veut pas dire que la fin est là; c’est simplement proche. Plus de la moitié de la population très vulnérable de 65 ans et plus n’est toujours pas entièrement vaccinée, et environ 80% du reste de la population adulte n’est toujours pas complètement vaccinée. Il existe également de grandes disparités raciales, les Blancs étant plus susceptibles d’avoir reçu leur vaccin jusqu’à présent que leurs pairs noirs ou hispaniques, alors même que Covid-19 a frappé plus durement les communautés noires et hispaniques. Cela laisse des centaines de millions de personnes dans des populations vulnérables encore sensibles au virus.

Les variantes connues de coronavirus et la possibilité que d’autres puissent émerger sont également un motif de préoccupation. Certaines variantes connues sont plus infectieuses et peuvent en partie surmonter l’immunité – pas assez pour annuler l’immunité induite par le vaccin, sur la base des preuves jusqu’à présent, mais toujours un signe inquiétant. Les cercles de santé publique craignent beaucoup que le coronavirus trouve le bon ensemble de mutations pour vaincre complètement les vaccins actuels, nous ramenant tous à la case départ dans la lutte contre la pandémie.

Le seul moyen d’empêcher le développement de nouvelles variantes est de ralentir la propagation du coronavirus. Chaque fois que le coronavirus infecte un autre hôte, il se réplique rapidement afin de pouvoir continuer à se propager. Avec chacune de ces réplications, il y a une chance que le virus mute. Si cette mutation s’avère bénéfique pour le virus et se répand plus largement, cela pourrait devenir une autre variante préoccupante. La meilleure façon d’éviter tout cela est de s’assurer que le coronavirus ne trouve pas de nouveaux hôtes dans lesquels se répliquer et se propager pour commencer.

Cela doit être fait à l’échelle mondiale – une variante qui apparaît dans un autre pays pourrait facilement se retrouver aux États-Unis, comme nous l’avons vu avec les variantes trouvées pour la première fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. Mais les Américains peuvent commencer ce travail chez eux.

Pour le public, arrêter une quatrième vague et décourager la croissance de nouvelles variantes signifie prendre les précautions habituelles contre le virus, comme la distanciation sociale et le masquage, et se faire vacciner lorsqu’il est disponible. Pour les législateurs et le système de santé, cela signifie maintenir les restrictions pour le moment et accélérer la campagne de vaccination.

Les États-Unis peuvent enfin voir la fin de la pandémie. Mais d’ici là, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes pourraient mourir à Covid-19, en fonction de la gravité de la situation. Veiller à ce qu’une quatrième vague ne survienne jamais est la seule façon de garantir qu’un plus grand nombre de membres de notre famille, de nos amis et de nos voisins parviennent à cette ligne d’arrivée. L’histoire de Covid-19 montre que pour vraiment faire cela, le pays devra agir le plus tôt possible.