Pourquoi Mercedes défend le “hurleur” de la tactique de perte de course de Hamilton · .

Lorsque Lewis Hamilton a pris seul le redémarrage du Grand Prix de Hongrie et que le reste du peloton a plongé dans les stands pour passer aux pneus slicks avant lui, Mercedes s’est rapidement rendu compte qu’ils étaient en difficulté.

L’occasion manquée de passer des pneus intermédiaires aux pneus slicks au redémarrage a transformé ce qui aurait dû être une simple croisière vers la victoire en une longue après-midi de travail vers une éventuelle troisième place.

Hamilton a admis que c’était “définitivement une erreur de notre part”. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était reconnaissant de voir ses rivaux “faire un hurlement stratégique”, ce qui leur a coûté une victoire probable.

Mais Mercedes a maintenu la décision immédiatement après la course. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que l’appel était « 100% correct » à l’époque. Alors, qu’est-ce qu’ils se sont trompés exactement, et comment ?

Au départ initial, après l’averse d’avant course, chaque pilote a quitté la grille sur les intermédiaires. L’un, Antonio Giovinazzi, est revenu aux stands pour parier sur un passage aux pneus slicks avant le départ.

Ocon était réticent à quitter la deuxième place pour les slicks. Au moment où les voitures ont quitté les stands pour le redémarrage une demi-heure plus tard, aucune autre pluie n’était tombée. La piste a séché rapidement, comme lors de la course de Formule 3 plus tôt dans la journée, mais à la surprise de Mercedes, toutes les voitures de la file d’attente se sont retrouvées avec des pneus intermédiaires.

Immédiatement après que Hamilton ait quitté les stands, il a commencé à dire à l’équipe que la piste était sèche. S’il s’agissait d’un tour de formation, son équipe n’aurait pas été en mesure de lui répondre, mais ce n’était pas le cas, et les messages se sont relayés. Mais l’équipe ne l’a pas appelé. Selon Hamilton, ils s’attendaient à plus de pluie.

“Je disais à l’équipe comment se passait la piste pendant le tour, mais ils ont dit que la pluie arrivait quand nous sommes montés dans la voiture et je pensais qu’ils avaient d’autres informations”, a-t-il déclaré.

“C’était sec dans tous les coins et donc je n’arrêtais pas de leur dire ‘sec, sec, sec’ et ils ont dit de rester dehors”, a-t-il ajouté.

Ses messages radio avec l’ingénieur de course Peter Bonnington montrent que Mercedes ne manque pas d’informations sur l’état de la piste :

HamiltonHamilton attend le redémarrage dans les stands.

Il va définitivement sécher rapidement.HamiltonOuais, copiez Lewis.BonningtonNous pouvons voir tout le monde sur les inters actuellement.HamiltonLe terrain quitte les stands et les tours tournent un.

Il sèche très vite.BonningtonD’accord, copiez.HamiltonIl y a déjà une ligne sèche en deux.HamiltonLa direction est toujours fortement à gauche.HamiltonSécher jusqu’à quatre.BonningtonCe sera donc un départ arrêté.HamiltonC’est sec en cinq.HamiltonLes feux de la voiture de sécurité se sont éteints , je peux contrôler le rythme maintenant ouais ? Bonnington Ouais copie. C’est un départ arrêté, départ arrêté.HamiltonDonc, je n’ai pas à m’inquiéter de cette descente à gauche, n’est-ce pas ?BonningtonNon, nous ne le pensons pas. J’ai tout vérifié, c’était bon. Bonnington C’est donc un départ arrêté. Hamilton Hamilton passe le dernier virage.

Des tas de gens arrivent déjà dans la voie des stands. Bonnington Oui, Roger, nous pensons que c’est la bonne. Hamilton Hamilton commence le premier tour après le redémarrage.

C’est sec.BonningtonYeah copie Lewis donc boîte, boîte.BonningtonMenu position humide un. Menu wet position one.BonningtonHamilton passe aux slicks et quitte les stands.

Soyez donc prudent à la sortie. Nous avons donc un peu de travail sur nos mains maintenant. Hamilton Suis-je le dernier ? Bonnington Oui, affirme Lewis. L’ensemble du peloton s’est dressé. BonningtonGo HPP3 position deux, trois position deux.Hamilton À quelle distance sont-ils, mec? BonningtonSix secondes à Giovinazzi.

Le changement tardif des slicks a laissé Hamilton à l’arrièreDerrière lui, Esteban Ocon était dans deux esprits quant à savoir s’il devait s’arrêter. Il hésitait à perdre la deuxième place qu’il avait décrochée au départ.

“C’était une décision difficile”, a déclaré Ocon, “parce que Lewis ne prend normalement pas de mauvaises décisions – jamais, je ne l’ai jamais vu prendre une mauvaise décision.

« Alors boxer quand on est P2 sur la route, c’est un peu navrant au début, mais content qu’on l’ait fait parce qu’on [came out] un long chemin à parcourir.

Ocon a laissé la décision d’aller au stand ou non entre les mains de son ingénieur de course Josh Peckett et du reste de l’équipe Alpine :

PeckettOcon attend le redémarrage dans les stands.

D’accord, quelques autres petites plaques sèches commencent tout juste à apparaître sur la ligne droite. Je dis sec, juste un peu moins humide. Toujours beaucoup d’inter cependant, pensez.PeckettCar derrière, sur la base des couvertures, ressemble à des inters pour moi, qui est Vettel.OconCopy.PeckettOkay mate deux minutes pour aller donc nous allons tirer dans environ une minute. Nous avons juste besoin d’activer le limiteur des stands.PeckettD’accord, mettons ce limiteur des stands.OconOcon tourne deux.

Dès que nous pourrons ravitailler, ce serait bien de le faire. PeckettVous pouvez entrer à la fin de ce tour si vous le souhaitez. Faites-nous savoir.OconEh bien, je suppose que je suis deuxième, donc pas vraiment.OconQu’en pensez-vous ? Complètement sec.PeckettD’accord, attends. Donc départ arrêté Esteban, je vous reviens sous peu.PeckettHamilton et Ocon approchent le virage 12.

Bon Esteban boîte, boîte, boîte, boîte.OconCopy.PeckettD’accord Esteban allons-y tire deux, tire deux, et scénario un, scénario un. Boîte maintenant.

Les équipes surveillent régulièrement les communications radio les unes des autres, de sorte que Mercedes aurait pu savoir qu’Ocon derrière eux prévoyait de se rendre aux stands. Mais même avec ces informations à leur disposition, ainsi que les avertissements de Hamilton selon lesquels la piste était sèche, ils l’ont tenu à l’écart.

Hamilton a dû se battre pour revenir à l’avantLe directeur de l’ingénierie de piste de l’équipe, Andrew Shovlin, a expliqué leur pensée, qui a été influencée en partie par la situation du championnat. Hamilton était en route pour la victoire tandis que son plus proche rival pour le titre, Max Verstappen, était hors des points dans une voiture gravement endommagée.

C’est pourquoi ils ont joué la sécurité et ont envoyé Hamilton hors des stands sur les intermédiaires. “L’état d’esprit était que, étant donné la situation de la course là-bas et avec nos concurrents, il s’agissait de ne pas commettre d’erreur en glissant ou en s’empêtrant dans un accident”, a déclaré Shovlin. “Nous avons donc décidé d’être prudents et d’aller sur l’inter.”

Après le pari de Giovinazzi sur les slicks plus tôt, Mercedes a été surprise de découvrir que personne d’autre n’avait fait de même lorsque les voitures ont quitté les stands. “C’était très surprenant de voir tout le terrain sur l’inter”, a admis Shovlin. “Et puis c’était plus surprenant de voir tout le peloton se décoller derrière nous.”

L’emplacement du box de Mercedes dans les stands les a découragés de ramener Hamilton immédiatement. Les champions du monde ont eu le premier décrochage après l’entrée des stands, ce qui signifie que si Hamilton menait plusieurs voitures, il aurait probablement dû attendre qu’elles soient toutes passées avant de partir, ce qui lui aurait coûté beaucoup de temps.

“Lorsque vous êtes le premier garage, vous avez l’inconvénient que lorsque vous entrez et faites votre arrêt, vous avez ensuite un train de voitures qui vous suit et qui ont toutes des stands plus loin dans la voie des stands”, a expliqué Shovlin. . « Et puis vous devez essayer de trouver une sorte de trou dans lequel vous pouvez vous lancer. Et vous avez vu qu’il y a eu quelques incidents où les gens [were] s’écraser dans la voie des stands.

Galerie : Grand Prix de Hongrie 2021 en imagesMercedes était convaincue que Hamilton sacrifierait la tête et risquait un incident compromettant la course s’ils l’amenaient à ce stade.

“En y regardant et étant donné qu’il n’y a aucun moyen que Lewis puisse jamais construire un écart de cinq secondes sur un tour de formation parce que tout le monde essaie de se regrouper et de monter, nous pensons que nous aurions été dans le meilleur des cas P6 sur la route, pire des cas P10, mais cela aurait toujours été désordonné et risqué », a déclaré Shovlin.

Cependant, il pense toujours que l’équipe s’est trompée dimanche: pas avec la décision de laisser Hamilton au redémarrage, mais en l’envoyant aux intermédiaires pour commencer.

« Quand nous avons réellement quitté la voie des stands, à ce moment-là, nous parlions de la possibilité de rouler sur des slicks, car nous pouvions voir que cela se desséchait », a-t-il déclaré. “Et c’est vraiment la décision que nous nous sommes trompée.”

Cette erreur a coûté à Hamilton une chance claire de gagner et de devancer Verstappen au championnat.

“La vraie erreur que nous avons commise était que nous aurions dû sortir de la voie des stands sur le sec, comme tout le monde, car vous n’avez alors pas besoin de vous arrêter”, a déclaré Shovlin. « C’était donc malheureux et nous avons eu une opportunité facile de gagner la course que nous n’avons pas réussi à remporter.

«Nous étions tous d’accord pour dire que nous nous sommes trompés ensemble. Personne n’est donc blâmé pour cela. Mais c’est l’une de ces leçons que vous apprenez. Dans cette industrie, vous essayez de ne pas commettre deux fois la même erreur.

