Pourquoi Mercedes pense que la décision de disqualifier Hamilton manque de « bon sens » · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe était étonnée que Lewis Hamilton ait été disqualifié des résultats des qualifications après que son aileron arrière ait échoué à une inspection technique. Système de réduction de traînée. Les représentants des équipes ont rencontré les commissaires sportifs vendredi soir à Interlagos, puis le lendemain matin, avant que leur décision ne soit annoncée après la dernière séance d’essais de samedi.

« Jusqu’à la fin de l’après-midi, nous pensions que tout allait bien parce que l’aile était endommagée », a déclaré Wolff. « Un côté allait bien, le milieu allait bien, le droit n’allait pas bien.

« Cela signifie que nous avons en fait eu un désavantage en termes de performances. Et nous pensions que, compte tenu de tous ces aspects, la FIA dirait qu’il y a eu des dommages et donc, nous n’étions pas en infraction avec le règlement. Ils ont également dit qu’il ne s’était rien passé avec l’intention de notre part. »

Un membre d’équipage de Mercedes qui a vu la voiture de Hamilton échouer au test « est revenu et a dit » quelque chose est cassé « à cause du comportement étrange de l’aileron arrière », a ajouté Wolff. En conséquence, il n’a pas cru au départ le directeur sportif de l’équipe, Ron Meadows, lorsqu’il a ensuite relayé la nouvelle que Hamilton avait perdu sa pole position pour la course de qualification au sprint.

« Nous lisions » disqualifié « , ce que je ne pouvais honnêtement pas croire », a-t-il déclaré. « Je pensais que Ron Meadows prenait une blague quand j’ai vu le WhatsApp. Il se passe tellement de choses étranges mais il faut le prendre sur le menton.

Suite à la nouvelle, Hamilton a couru depuis le fond de la grille pour terminer cinquième de la course de sprint, que Valtteri Bottas a remportée dans l’autre Mercedes. « Les 60 dernières minutes de course automobile de Valtteri et de Lewis ont ramené tout le plaisir avec toutes les frustrations qui se sont produites auparavant », a déclaré Wolff.

Hamilton est arrivé au Brésil à 19 points de Verstappen au championnat avec quatre courses à disputer. Wolff a déclaré que « l’incrédulité de l’équipe sur la façon dont les choses se sont passées » était mélangée à « un certain respect pour la difficulté des stewards dans cette situation, car il n’est certainement pas facile de statuer sur une telle [contentious] sujet, où il s’agit d’un championnat du monde et ils doivent examiner la situation spécifique et peut-être pas la situation dans son ensemble.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Néanmoins, il n’était pas satisfait que l’équipe n’ait pas eu la possibilité de réparer la faute sans encourir de pénalité.

«Je pense que le processus est passé de nous dire, découvrir que nous avons légèrement échoué au test – nous parlons de 0,2 millimètre – à ne pas permettre que cela soit corrigé comme le serait le protocole normal, mais plutôt qu’il soit signalé à les stadiers, la balle était sortie du pistolet et je pense que cela a mis les stadiers dans une situation très difficile pour trouver le bon jugement.

Wolff a souligné que d’autres équipes ont été autorisées à réparer des pièces de leur voiture dans des situations de parc fermé lors de sessions dans le passé. Mercedes a été malheureuse, pense-t-il, car les dommages ont été découverts après la fin de la session.

« Dans le passé, il y avait parfois un tampon de bon sens qui n’existait pas hier ou aujourd’hui », a-t-il déclaré. «Mais c’est tout au point dans le règlement, vous devez donc respecter cela.

« Il faut reconnaître que c’est un combat acharné avec plusieurs entités impliquées ou parties prenantes impliquées et le prendre au menton. »

Mercedes avait la possibilité de faire appel de la décision, ce qui aurait rétabli Hamilton en pole position pour la course de qualification au sprint. Cependant, s’ils l’avaient fait et que l’appel avait échoué, Hamilton aurait laissé le week-end inutile.

« Nous aurions aimé montrer les faiblesses des arguments ou du système », a déclaré Wolff. « Nous ne l’avons pas fait parce que nous ne voulions pas perdre tous les points pour aujourd’hui et demain en cas d’échec de l’appel, et cela traînerait toute la décision dans quelques semaines.

« Nous devons faire la course sur la piste et si nous perdons, nous perdons. Et si nous gagnons, alors nous gagnons.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Mercedes sera plus susceptible de remettre en question la légalité des pièces d’autres équipes à la suite de la décision d’aujourd’hui, a déclaré Wolff.

« Quelque chose est allé à l’encontre du modus operandi ces dernières 24 heures qui était soit sous la pression d’autres parties prenantes, soit simplement différent et si le modus operandi est différent maintenant, vous devrez peut-être regarder les autres avec un œil plus strict et plus sévère. Je peux vous dire que dans les prochaines courses, nous allons regarder chaque bande de course qui va tomber d’une voiture et poser des questions.

« Si un accord de gentlemen existe en Formule 1 – parce qu’il n’y a pas de gentleman – alors ce n’est plus le cas. Donc là, vous n’avez aucun millimètre de clémence pour réparer les choses sur une voiture. Si c’est cassé, c’est cassé. Vous ne pouvez pas le toucher. Et c’est comme ça que ça va se passer cette année.

Il a cité les réparations que Red Bull a effectuées sur leurs ailes arrière lors des qualifications pour le Grand Prix de Mexico comme exemple d’une occasion où les équipes ont pu effectuer des réparations dans des conditions de parc fermé.

« Nous avons eu une situation de parc fermé au Mexique, je crois, où pendant les séances de qualification, le travail sur l’aileron arrière était autorisé. Pas de différence en termes de situation de parc fermé, je ne pense pas, avec les stewards présents.

« Cette fois, il a été jugé, et c’est dans le [statement] des commissaires, que si cela s’était produit pendant la session, nous aurions été autorisés à le réparer. Mais pas en fin de séance, quand les deux sont en parc fermé.

« Vous pouvez donc demander pourquoi pendant la séance et non à la fin de la séance. Mais de toute façon, c’est ce que c’est et je pense que nous pouvons probablement choisir des exemples de toute façon. »

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :