Pourquoi Mercedes pense qu’elle aurait gagné en appel mais aurait quand même perdu le titre · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, n’a pas retenu la débâcle qui a vu Lewis Hamilton perdre le championnat du monde des pilotes dans des circonstances atroces au Grand Prix d’Abu Dhabi.

« Les décisions qui ont été prises dans les quatre dernières minutes de cette course ont privé Lewis Hamilton d’un championnat du monde mérité », a grondé Wolff hier. « Le voler dans le dernier tour de la course est inacceptable. »

Pourtant, malgré le dégoût palpable de Wolff et Mercedes face à l’injustice dont ils pensent que leur pilote a été victime de la direction de course dimanche lors du redémarrage final de la voiture de sécurité, l’équipe a décidé de ne pas exercer son droit en vertu du règlement sportif de faire appel du résultat. de la course devant la Cour d’appel internationale (ICA) de la FIA.

Mercedes avait un « dossier très solide » – WolffPourquoi Mercedes n’était-elle pas disposée à suivre une ligne de conduite claire pour obtenir la justice sportive ? D’autant plus que le choix de ne pas contester les événements des cinq derniers tours de la course du week-end dernier a confirmé le rival de Hamilton, Max Verstappen, en tant que champion du monde.

La possibilité de perdre ne semble pas avoir été une préoccupation. Wolff était catégorique sur le fait que, si l’affaire était portée devant un tribunal civil et pas simplement sportif, la loi serait de leur côté.

« Nous pensons que nous avions un dossier très solide », a expliqué Wolff. « Si vous le regardez du point de vue juridique, s’il avait été jugé par un tribunal ordinaire, il est presque garanti que nous aurions gagné. »

Alors, quels facteurs ont pu influencer la décision de l’équipe d’abandonner son projet de porter l’affaire devant l’ICA ?

Le système d’appel de la FIA n’a offert aucune voie à la justice

Peut-être que la raison la plus révélatrice derrière l’hésitation de Mercedes à aller plus loin peut être vue dans les doutes de Wolff sur la structure d’appel de la FIA elle-même.

Mercedes ne voyait aucune chance de récupérer la victoire d’Hamilton Contrairement à la grande majorité des litiges couramment portés devant l’ICA – contre les sanctions imposées par les commissaires sportifs pour des raisons techniques ou sportives – Mercedes ne cherchait pas à contester les actions d’un rival, mais d’un représentant de la FIA. Wolff a clairement indiqué qu’il doutait que le tribunal se prononce contre les actions du directeur de course.

« Le problème avec l’ICA est la façon dont elle est structurée », a expliqué Wolff. « La FIA ne peut pas vraiment marquer ses propres devoirs. Il y a une différence entre avoir raison et obtenir justice.

De plus, même si Mercedes gagnait, Wolff n’était pas convaincu qu’ils obtiendraient un dédommagement pour le championnat perdu par le biais du tribunal.

« Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle, nous soyons mis en place au niveau de notre gouvernance pour nous retrouver dans une situation qui nous aurait donné un remède qui aurait réinstallé le résultat qui a été enlevé à Lewis avant le dernier tour. de la course », a déclaré Wolff. « Et c’est pourquoi, le cœur lourd, nous avons décidé de ne pas faire appel car nous n’aurions pas récupéré le résultat. »

Le point de vue d’Hamilton

De tous les membres de l’équipe Mercedes, aucun n’avait autant le droit de se sentir lésé par ce qui s’est passé dimanche dernier que Lewis Hamilton. Après avoir été dépassé par Verstappen dans le dernier tour avec ses pneus tendres frais après l’avoir mené tout au long de la course, Hamilton a vu ses espoirs d’un huitième titre mondial sans précédent s’effondrer sur ces cinq derniers kilomètres.

Hamilton a soutenu la décision de Mercedes de reculer, a déclaré Wolff. Après avoir félicité sportivement son rival et assisté à la présentation du podium, Hamilton a rapidement quitté le circuit et, au moment de la rédaction, n’a fait aucune déclaration publique sur la course au-delà de quelques mots gracieux dans le parc fermé. après le drapeau à damier.

Wolff dit que tout au long de la réponse de Mercedes à l’arrivée de la course, ils ont agi avec le consentement et la coopération de leur conducteur.

« À chaque étape, il s’agissait de décisions conjointes », a déclaré Wolff. «Nous avons décidé avec Lewis de protester, de lancer l’appel et de retirer l’appel. Comme vous pouvez l’imaginer, non seulement pour lui mais aussi pour nous en tant qu’équipe, c’était terrible d’être confronté à une décision qui a décidé de l’issue du championnat du monde.

En tant que l’un des coureurs les plus titrés et les plus célèbres de l’histoire de la Formule 1, Wolff sait que Hamilton préférerait que le titre soit remporté sur la piste.

« Personne d’entre nous, ni lui ni nous, ne veut gagner un championnat du monde dans la salle d’audience », a déclaré Wolff. « Mais, d’un autre côté, nous avons été profondément lésés dimanche, et ce n’était pas seulement un cas de mauvaise décision, c’était une lecture libre des règles et cela a laissé Lewis comme un canard assis. »

Wolff a déclaré que le sens aigu des valeurs et des croyances de Hamilton – à la fois dans la course et dans les problèmes de société plus larges – rend la décision de ne pas contester le résultat particulièrement difficile à accepter.

« C’était extrêmement difficile pour lui et pour nous en tant qu’équipe de retirer l’appel parce que nous avons été lésés », a poursuivi Wolff.

« Nous croyons profondément qu’en Formule 1 – le summum de la course automobile, l’un des sports les plus importants au monde – justice est rendue. Alors mon âme et mon cœur pleurent de tous les os que cela aurait dû être jugé de la bonne manière. Une situation légale nous aurait [as being] à droite. Mais il y a une différence entre avoir raison et obtenir justice.

Après une carrière en F1 de plus de 15 ans où Hamilton n’a pas passé une journée à l’abri de l’examen minutieux des médias et des fans, personne n’est peut-être plus conscient de l’intensité des projecteurs sous lesquels un appel le placerait, lui et son équipe. Jusqu’à ce qu’il partage publiquement ses réflexions sur la fin controversée du championnat de cette année, cela semble avoir été autant une décision de pilote que d’équipe.

Plaisant les partenaires de l’équipe?

Les sponsors de l’équipe étaient « avec nous tout le long » sur l’appel. Ce ne sont pas seulement Mercedes et Hamilton qui ont raté le championnat du monde en grande partie à cause des actions irrégulières de la direction de course, mais aussi les actionnaires, partenaires et sponsors de Mercedes.

Avoir la possibilité d’afficher fièrement votre logo sur la combinaison du champion du monde est un attrait majeur pour les services marketing du monde entier. Et pour Mercedes, le coup de pouce financier supplémentaire attendu de la satisfaction des clauses du championnat ne serait pas du tout malvenu.

Wolff a indiqué que les partisans des équipes n’avaient aucun scrupule à ce que l’affaire soit légale. « Je suis tellement fier du soutien que nos sponsors et partenaires nous ont apporté ces derniers jours », a-t-il déclaré. « Ils ont été avec nous tout le long.

« Le message que j’ai reçu personnellement de sponsors, de fans, de personnes très crédibles m’a fait très plaisir. »

Reconnaissant peut-être la complexité de la situation à laquelle l’équipe a été confrontée, il semble que les partenaires de Mercedes comprennent leur sort et soutiennent le choix de l’équipe.

« Les sponsors nous ont fait confiance pour prendre une décision concernant l’appel et nous auraient accompagnés jusqu’au bout », a insisté Wolff.

Temps pour le changement?

Aussi flagrants que puissent être les événements de la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi, ce fut loin d’être le seul impact controversé du contrôle de course ou des commissaires sportifs sur l’issue de la saison. Mais il pourrait bien s’avérer être celui qui incite à un changement réel.

Le nouveau président Sulayem supervisera la réponse de la FIA. En s’éloignant d’un appel, Mercedes a salué la proposition du président sortant de la FIA, Jean Todt, d’organiser un « exercice d’analyse détaillée et de clarification » sur l’incident. L’équipe s’est engagée à « tenir la FIA responsable de ce processus ».

« Il y a une leçon à tirer », a déclaré Wolff. « Comment pouvons-nous nous assurer qu’à l’avenir, dans des situations comme celle-ci, les bonnes décisions sont prises, le verdict des commissaires sportifs correspond aux règlements et au jugement des tribunaux – que ce soit l’ICA ou le TAS [Court of Arbitration for Sport], qui ne fait pas actuellement partie des législations – peut être jugé de manière juste et neutre pour chaque participant.

Avec un président de la FIA nouvellement élu, Mohammed Ben Sulayem, promettant un changement structurel au sein de l’organisation, les promesses de Todt doivent désormais être tenues par son successeur.

« Maintenant, je pense que nous avons les bons outils en main pour nous assurer que la prise de décision à l’avenir est meilleure », a déclaré Wolff. « Nous tiendrons la FIA et les décideurs responsables de rendre le sport plus robuste et la prise de décision plus robuste et plus cohérente. »

Il est possible que la conséquence du fait que Mercedes n’ait pas attiré l’attention de l’ICA soit un changement réel et substantiel dans l’intendance ou la direction de la course dans le sport à l’approche de la saison prochaine. Ce serait un résultat bienvenu après une fin controversée de la campagne 2021 qui, même la FIA a admis, a finalement « terni » le championnat du monde.

