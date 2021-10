Sur le papier, le Grand Prix de Turquie a été un revers pour Mercedes, dans la mesure où Lewis Hamilton a perdu la tête du championnat.

En omettant de sélectionner la meilleure option tactique dans des conditions difficiles, l’équipe pense avoir raté une chance d’amener Hamilton en troisième au lieu de cinquième. Cinq précieux points sont donc passés entre les doigts d’Hamilton, sans lesquels il ne serait qu’à un point de son rival Max Verstappen.

Mais lors d’un week-end où l’équipe a choisi d’installer un moteur de remplacement sur le groupe motopropulseur de Hamilton, et donc de prendre une pénalité de 10 places sur la grille, elle a largement limité les dégâts.

« Pour Lewis, la vision absolue de la Turquie est qu’il a perdu un point de plus que Max lors de la course précédente en Russie avec un changement de moteur similaire, avec lequel nous pouvons vivre », a déclaré le directeur de l’équipe, Toto Wolff.

L’avantage de performance de Red Bull a culminé lors de l’ouverture de la saison. « La vision relative lorsque vous êtes dans le feu de l’action est de toujours vouloir une autre position, de marquer plus de points », a déclaré Wolff, « c’est ce que nous sommes en tant que coureurs et nous ne voudrions pas cette intensité de compétition d’une autre manière. «

Comme l’ont indiqué les tests de pré-saison, Mercedes s’est battue avec Red Bull toute l’année. Mais depuis qu’il a été piqué par ses rivaux lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, où Verstappen était près de quatre dixièmes de seconde plus rapide que Hamilton malgré un tour de qualification moins que parfait, Mercedes n’a pas été aussi loin derrière ses rivaux depuis.

Bleu : Mercedes plus rapide ; Green Red Bull plus rapide ; Gris : différence non représentative

L’image n’était pas bonne pour les champions du monde en titre à la mi-saison, où Red Bull a pris de l’avance, quelque peu flatté par les courses consécutives disputées en Autriche sur un circuit qui a mis leurs atouts en valeur. Mais la mise à niveau Silverstone de Mercedes les a remis en lice.

Mercedes est devenue forte depuis Silverstone. Depuis lors, Mercedes est soit en avance, soit légèrement plus lente. Red Bull mérite le crédit d’avoir tiré le meilleur parti du mince avantage de performance dont ils ont parfois bénéficié depuis lors, mesuré en centièmes de seconde. Cela était particulièrement vrai à Zandvoort, mais dans le cas de Spa, ils peuvent également remercier les dieux de la météo et la décision controversée de la FIA d’attribuer des points pour une course qui n’a jamais eu lieu.

Au cours des trois derniers tours, Mercedes a clairement pris le dessus. Dans le cas de Sotchi, les chiffres bruts des performances flattent évidemment l’ampleur de leur supériorité. Si Verstappen n’avait pas subi de pénalité sur la grille pour un changement de groupe motopropulseur, et avait donc établi un temps plus représentatif en pratique, la différence aurait probablement été de l’ordre de trois à quatre dixièmes observée lors des deux autres courses.

Même ainsi, c’est un signe encourageant pour Mercedes qu’ils ont maintenant un avantage de performance modeste mais vital sur les pistes plus conventionnelles de la F1. Ils ont même trahi un soupçon de confiance rarement vu parmi la gestion prudente des attentes : le directeur de l’ingénierie en bord de piste, Andrew Shovlin, a admis que la W12 « ressemble à une voiture qui peut gagner des championnats », ce qui n’était sans doute pas le cas à la mi-saison.

Avec le changement de moteur de Hamilton à l’écart, Mercedes entamera les derniers tours en espérant que cet avantage de rythme ramènera l’avantage de points à nouveau dans sa direction. Ils ont déjà augmenté leur avance au championnat des constructeurs à 36 points, le plus élevé de toute l’année. Leur espoir est que cette tendance se manifestera bientôt dans la lutte pour le titre des pilotes, tandis que Red Bull se tournera vers des pistes qui pourraient mieux convenir à sa voiture pour garder Verstappen en tête dans la lutte pour le titre.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :