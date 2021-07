Pourquoi mes cheveux s’éclaircissent-ils à 20 ans

Laissez-moi simplement dire que vous n’êtes certainement pas seul si vous vous demandez pourquoi TF vos cheveux s’amincissent dans la vingtaine. C’est presque comme au moment où j’ai obtenu mon diplôme universitaire, j’ai remarqué que je perdais beaucoup plus de cheveux sous la douche, et ma queue de cheval avait l’air beaucoup plus maigre que dans ma ~ jeunesse ~. Mais voici le truc : La perte et l’amincissement des cheveux sont ridiculement courants (sérieusement, on estime que 50 pour cent des femmes connaîtront une perte de cheveux notable à un moment donné de leur vie), et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cela peut arriver (bonjour, stress, génétique et hormones).

C’est pourquoi j’ai rencontré le trichologue Dominic Burg, scientifique en chef chez Evolis Professional, pour savoir comment identifier exactement l’amincissement des cheveux (spoiler : tout commence par un rendez-vous avec un dermatologue ou un trichologue), comment le traiter avec des produits qui fonctionnent, et bien plus.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Est-ce normal de perdre ses cheveux à 20 ans ?

Imaxtree

Euh, salut, oui, il est tout à fait normal de subir une perte ou un amincissement des cheveux dans la vingtaine— Surtout quand on pense à tous les facteurs qui le causent en premier lieu. Les cheveux vivent dans un cycle de quatre étapes, pas une seule. Il grandit, il se repose, il tombe, puis il se régénère. Et parce qu’il y a un certain nombre de gènes différents impliqués dans ce cycle, il est très facile de perturber le processus, dit Burg. Quel chanceux êtes-vous. Pourtant, même s’il existe une tonne de raisons pour lesquelles une personne peut subir une perte de cheveux, voici les plus courantes :

1. Régime extrême



Oui, oui, nous connaissons tous l’importance d’une alimentation équilibrée, mais vous ne saviez probablement pas que votre alimentation peut affecter directement la croissance de vos cheveux. « Si vous limitez votre corps en nutriments, cela déplacera l’énergie de vos cheveux et la détournera vers vos organes vitaux, comme votre cœur, vos poumons ou votre cerveau », explique Burg. “Les cheveux ne sont pas essentiels à la survie, mais ils sont très énergivores.”

Traduction : Les cheveux ont besoin de beaucoup d’énergie pour pousser, et si vous ne mangez pas assez de protéines, de fer, de vitamines et d’acides gras, vous garantissez essentiellement une perte ou un amincissement des cheveux (ce que, soit dit en passant, vous ne remarquerez que trois mois environ après avoir commencé à restreindre votre alimentation, une fois que vos cheveux sont passés par leur phase de repos et de chute).

2. Stresser



Il s’avère que dormir à côté de votre iPhone pour que vous puissiez répondre aux e-mails de votre patron toute la nuit ne rend certainement pas service à vos cheveux. Selon Burg, le stress (qu’il soit chronique ou soudain) peut ralentir le cycle pilaire. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit une hormone appelée cortisol, qui chien pousser prématurément vos cheveux dans sa phase de repos (c’est-à-dire lorsque les cheveux ne poussent pas). Les médecins appellent cette perte de cheveux « effluvium télogène », et c’est ce que certains long-courriers COVID-19 ont connu au cours de la dernière année. La perte de cheveux liée au stress n’est généralement pas permanente, mais elle peut entraîner une chute excessive qui dure environ six à neuf mois.

3. Changements hormonaux

Surprendre! Les hormones jouent également un rôle dans votre cycle capillaire. Certaines femmes sont plus sensibles aux changements hormonaux que d’autres, dit Burg, mais changer ou commencer un nouveau contrôle des naissances peut certainement avoir un impact sur la croissance et la perte de vos cheveux. “Les hormones sont vraiment importantes dans le cycle pilaire”, dit-il. « Changer vos pilules contraceptives peut entraîner une perte de cheveux chez certaines femmes, et il faut souvent quelques séries de pilules pour en trouver une qui vous convient. »

Il en va de même pour la grossesse aussi. “Les niveaux élevés d’œstrogène et de progestérone pendant la grossesse peuvent faire pousser vos cheveux plus vite et se sentir plus soyeux”, dit-il. “Mais à la naissance du bébé, ces niveaux chutent considérablement et vous verrez généralement des cheveux tomber trois mois plus tard.” Mais bon, au moins tu as un joli petit bébé pour te distraire, non ?

4. Conditions médicales et génétique

Je vais commencer par dire que le nombre de raisons médicales qui pourraient contribuer à la perte de cheveux est vaste – et le seul moyen d’obtenir une réponse définitive est de consulter votre médecin ou un trichologue (et, non, une recherche Google nocturne induite par l’anxiété ne compte pas). Si vous avez une alimentation équilibrée, que vous vivez relativement sans stress et que vous n’avez pas eu de changements hormonaux majeurs ou de grossesse, mais que vous remarquez toujours une perte de cheveux, la prochaine étape consiste à prendre rendez-vous avec votre médecin.

Mis à part les conditions médicales, la perte de cheveux précoce peut également être héréditaire. Burg dit que c’est plus un mythe que la perte de cheveux peut être transmise par votre mère ou votre père – si vous avez une grand-mère ou une tante de chaque côté de votre famille avec des cheveux clairsemés, il y a une chance que vous puissiez l’avoir aussi. Je t’aime, famille !

4 produits naturels pour éclaircir les cheveux

Activateur inverse professionnel Evolis

Fibres de renforcement capillaire Toppik

Phyto Phytolium 4 Concentré Botanique Énergisant

Kiehl’s Magic Elixir Concentré Restructurant Cheveux

Quelle est la différence entre les cheveux clairsemés et dégarnis ?

Accédez à * tous * de Cosmo

Si vos cheveux s’éclaircissent principalement sur votre cuir chevelu frontal (c’est-à-dire la zone où votre front rencontre votre cuir chevelu) par rapport à toute la tête, vous avez peut-être affaire à un front dégarni. “Avec une racine des cheveux amincissante, il s’agit d’une réduction des fibres capillaires dans chaque follicule pileux, ce qui crée l’apparence d’une densité moindre”, a déclaré à Cosmo la trichologue basée en Floride Bridgette Hill. “Mais avec le recul, c’est une réduction des follicules pileux réels qui deviennent dormants et meurent, jese dirige vers une racine des cheveux plus haute et le front devient plus évident. ”

Tout comme la perte de cheveux et l’amincissement, il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent contribuer à un recul des cheveux (y compris l’alopécie de traction, les habitudes de coiffure excessives et la perte de cheveux génétique, explique Hill), c’est pourquoi il est si important de rencontrer un dermatologue ou un trichologue qui peut évaluer votre cuir chevelu et les cheveux et vous donner un plan d’action clair avant de faire quoi que ce soit.

Les cheveux peuvent-ils repousser après un éclaircissement ?

Cela dépend totalement de la cause de votre amincissement en premier lieu (pensez : si vous faites face à une perte de cheveux génétique, vous ne trouverez probablement pas autant de succès avec les traitements topiques ou les prescriptions qu’une personne souffrant de perte de cheveux liée au stress). Et, comme, pour ne pas ressembler à un disque rayé ici, mais c’est juste une autre raison pour laquelle vous devriez toujours, toujours consulter un professionnel pour diagnostiquer votre perte de cheveux avant de prendre une décision. À la fin de la journée, la prévention précoce est la clé de toute forme de perte de cheveux, alors prenez rendez-vous si vous avez remarqué un amincissement et que vous voulez prendre de l’avance.

Comment savoir si mes cheveux tombent ou s’amincissent ?

C’est la question que je me pose la plupart du temps : comment savoir exactement si vos cheveux s’amincissent ou si vous perdez juste un peu plus que d’habitude ? “Vous perdez environ 50 à 100 cheveux par jour, ce qui représente environ 0,001% de vos cheveux, “, dit Burg. “Maintenant, lorsque vous remarquez que cette quantité double ou triple, c’est une indication que votre cycle capillaire est trop court.” Rappel : Si votre cycle capillaire s’accélère, il passe trop rapidement par ses phases de repos et de chute, ce qui peut entraîner moins de poils sur votre jolie petite tête.

En plus de surveiller la quantité de cheveux que vous perdez sous la douche ou sur votre brosse à cheveux, vous voudrez vérifier votre queue de cheval (est-elle plus fine ou moins volumineuse que d’habitude ?), votre partie (est-elle en train de s’élargir ?), et votre cuir chevelu (pouvez-vous le voir se refléter sous des lumières vives ?). Si vous remarquez l’un des éléments ci-dessus, ne paniquez pas, voici ce que vous pouvez faire ensuite :

Imaxtree

Comment arrêter de perdre mes cheveux à 20 ans ?

Tout d’abord: Remontez le temps d’environ trois mois et voyez si quelque chose d’important s’est produit dans votre vie. Si vous avez subi une énorme quantité de stress (comme peut-être une pandémie mondiale ?) ou si vous avez changé considérablement votre régime alimentaire, il y a de fortes chances que cela corresponde à votre perte de cheveux. La bonne nouvelle? L’alimentation et la perte de cheveux liée au stress sont toutes deux relativement faciles à corriger si vous les détectez suffisamment tôt.

Cela mis à part, Burg recommande de consulter un professionnel qui peut vous aider à identifier les prochaines étapes. Habituellement, les patients se voient prescrire des solutions topiques et des médicaments (le plus courant étant Rogaine), bien qu’ils soient connus pour avoir des effets secondaires (comme une irritation du cuir chevelu ou des yeux, ainsi qu’une croissance indésirable des cheveux si vous l’appliquez incorrectement) et doivent toujours être utilisés sous surveillance médicale.

Gardez simplement à l’esprit que ces vitamines virales pour la croissance des cheveux que vous voyez partout dans votre flux Insta ne sont pas une solution à la perte de cheveux. “N’achetez pas dans le battage médiatique de ces pilules miracles qui promettent un changement du jour au lendemain”, dit Burg. “La croissance des cheveux prend du temps – pensez: un demi-pouce par mois. Même les traitements contre la chute des cheveux qui fonctionnent prennent du temps, vous ne verrez donc généralement pas de résultats avant trois à quatre mois. “

Des traitements pour la pousse des cheveux qui * fonctionnent * réellement

Mousse Rogaine 5% Minoxidil pour femmes

Hers Minoxidil Solution topique

Keranique Traitement repousse des cheveux 2% Minoxidil

Vertu Flourish Minoxidil Mousse 5% pour Femme

Dernier mot

La vente à emporter ? Même si la perte et l’amincissement des cheveux sont complexes, il est relativement simple d’en cerner les causes potentielles. Mangez sainement, détendez-vous quand vous le pouvez et surveillez de près la quantité de cheveux que vous perdez avant de vous convaincre qu’il y a un problème grave. Et s’il y a un réel souci ? Prenez rendez-vous avec un trichologue ou un dermatologue. “La perte de cheveux est beaucoup plus courante que la plupart des femmes ne le pensent, “, dit Burg. “Il existe de très bonnes solutions et elles s’améliorent tout le temps.”

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io