Pourquoi Messi est à un pas de son premier grand succès avec l’Argentine

09/07/2021 à 6h31 CEST

Est-ce le meilleur Leo Messi que l’on ait vu dans l’équipe d’Argentine ? D’anciens joueurs de l’albiceleste se sont entretenus avec SPORT pour analyser le grand moment du capitaine de l’Argentine dans cette Copa América au Brésil. Le ’10’ est le meilleur buteur du tournoi, le meilleur assistant, a battu plusieurs records et est à 90 minutes de remporter son premier grand titre avec l’albiceleste absolu.

Le sentiment d’appartenance de Lionel Messi à l’équipe d’Argentine a toujours été le même. Le Rosario a toujours dit que son plus grand désir était de remporter un titre avec le maillot de son pays et il l’a toujours montré. Il fait partie de l’albiceleste depuis 16 ans et il a été un élément clé dans toutes les écoles qu’il a formées. Mais sa validité à 34 ans est remarquable.

A trois reprises, il est passé tout près de remporter un titre : en les Coupes de l’Amérique du Chili et des États-Unis en 2015 et 2016 respectivement et à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Mais le destin, jusqu’à présent, lui a refusé la chance de réaliser son rêve. Et le meilleur joueur du monde est à 90 minutes d’une nouvelle chance de soulever la Copa América et de briser la malédiction de l’Albiceleste de 28 ans sans remporter de titres.

Leo veut toujours être dans les matchs de son équipe. Il est isolé dans la bulle avec son équipe depuis 45 jours. Si les deux matchs qu’il a disputés en huitièmes de finale avant le tournoi sont comptés, et la finale qu’il jouera samedi, Messi aura joué plus de minutes que tout autre footballeur de sa sélection : il y aura 9 matchs en 37 jours.

Le temps qui passe ne semble pas l’affecter, et le débat dans son pays se concentre sur l’explication des raisons du grand moment que traverse le ’10’ dans sa sélection. Chaque match le voit très impliqué, le leader absolu de son équipe sur et en dehors du terrain, et avec des chiffres qui font de lui le meilleur joueur du tournoi. Contre la Colombie, il a également joué toute la seconde mi-temps avec sa cheville ensanglantée par un coup de pied brutal de Frank Fabra. Mais il n’a jamais demandé le changement et a terminé le match en faisant un énorme effort pour aider son équipe à remporter la victoire qui lui a permis de passer en finale. Il a eu sa chance de marquer qu’il a percuté le poteau d’Ospina et n’a pas manqué la séance de tirs au but. Le capitaine joue et infecte.

Leurs marques sont écrasantes Il a été décisif dans 80% des buts de son équipe en Copa América, il est le meilleur buteur du tournoi avec 5 buts et aussi la meilleure passe décisive avec 6. Et avec la pénalité d’hier, il a ajouté 77 et est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale argentine mais a également atteint la marque d’O’Rei Pelé Et avec un but de plus, il deviendra le joueur avec le plus de buts au niveau de l’équipe nationale dans l’histoire du football sud-américain.

Voici comment les ex-footballeurs interrogés par SPORT voient le moment présent :

Nery Pumpido, champion du monde au Mexique 86

“Nous remarquons tous que Messi est bien meilleur, non seulement au niveau du football, qui pour moi a toujours été excellent en équipe nationale, mais aussi parce que développer l’extraordinaire. Nous le voyons impliqué dans les jeux, mieux au sein du groupe, avec plus de décisions au sein du jeu. Vous passez un bon moment. Espérons que la Copa América puisse être gagnée. Beaucoup de mérite peut être en partie soutenu par ses coéquipiers et l’entraîneur.”

Héctor Enrique, champion du monde au Mexique 86

“C’est le même génie qui est plus participatif. La chose la plus importante vient du personnel d’entraîneurs : un remplacement nécessaire a été fait et aujourd’hui Messi se sent à l’aise et un protagoniste sur et en dehors du terrain. Je le vois au milieu du terrain qui joue bien au football, ça ils l’ont bien entouré et toutes les balles ne doivent pas le traverser. Lo Celso rompt avec un dribble, Paredes frappe un ballon, Di María ou De Paul semblent plus lâches. La comparaison avec Maradona n’existe pas. Je pense que Messi est un footballeur, un génie qui nous entrevoit quand il doit jouer.”

Javier Saviola

“Leo est toujours le meilleur de tous. Dans cette Copa América, ce que nous remarquons, c’est qu’il y a un syndicat et tous les coéquipiers sont pour le travail, l’aidant dans la partie défensive et offensive. C’est le Leo que nous attendions dans l’équipe nationale Il est le chemin pour qu’il puisse briller et se sentir à l’aise. Il s’amuse, on le voit sourire. Quelle que soit la fin de la Coupe.”

Hernan Crespo

“Je n’ai jamais vu Messi désaligné. Il ne perd jamais son style. Même à la fin des matchs, je ne le vois pas courir avec épuisement. Quand les autres sont fatigués, il est frais pour la clôture des matchs. Il est gravitant, décisif et influent. Il n’a jamais été voulu. Perdre un match avec l’équipe nationale. Il veut toujours jouer. C’est une chance perdue. Il va au-delà de ce que nous voyons. Il est dans une autre dimension. Dans cette Coupe, il est éclairé par la maturité, par l’illusion et par la rébellion. On en profite, j’en profite. Espérons que samedi le couronnement souhaité arrive. C’est ce dont nous rêvons tous.”

Fernando Cavenaghi

“Je vois que l’équipe a une performance qui vous favorise. Il se sent bien, protagoniste et joueur d’équipe. Comme c’est arrivé dans le bateau. Quand vous avez le ballon, les meilleurs jeux naissent. Un exemple a été le match avec l’Équateur : sur le premier but de Rodrigo De Paul, il a fait une passe extraordinaire. J’ai l’impression après tout qu’il s’amuse davantage. Quoi ne porte pas la responsabilité qui a toujours eu. Au niveau du football, il est surprenant qu’il reste à ce niveau superlatif avec son âge. Le collectif parle beaucoup de contexte : il est à l’aise et calme, et son entourage est aussi dans un grand moment. C’est une équipe très solidaire”.

Diego Milito

“Je vois Léo très bien, très mature, dans un moment extraordinaire d’expérience et de tempérance. Je le vois apprécier l’équipe nationale, je le vois comme un leader. C’est un moment fantastique pour lui. C’est le mérite des entraîneurs de trouver les interprètes qui les amènent à jouer ainsi. Je le vois s’amuser. Il a le leadership, l’âge, les années et la sagesse, qu’il met au service de l’équipe. Il n’a pas la vitesse de 20 ans mais c’est un joueur plus complet avec plus de vision, plus de jeu d’équipe. Les interprètes sont très bons aussi.”

Juan roman riquelme

“Il ressemble à un gamin qui aime jouer au ballon. Pendant qu’il est sur le terrain, nous sommes favoris. Tout ce que je voulais, c’était qu’il ne se blesse pas. Espérons que cela puisse être donné une fois pour toutes. C’est vrai que le Brésil a Neymar mais nous avons le meilleur du monde.”

Ariel Ortega

“J’espère que Messi pourra gagner la Copa América, il le mérite. Son moment en équipe nationale est impressionnant. Il soutient tout ce qu’il a fait en 16 ans. Le niveau de chaque match à Barcelone et en équipe nationale est impressionnant. Les garçons qui le voient apprendre à jouer au football, l’estime de soi qu’il a, la soif de gloire. J’ai une grande admiration pour lui. J’espère gagner cette Coupe et la Coupe du Monde ».

Marc lo Roffe, ancien psychologue de l’Albiceleste

“Messi a eu des moments où il a souffert plus qu’il n’a apprécié l’équipe nationale. Sa carrière à Barcelone a été plus paisible. Mais dans son pays, la comparaison avec Maradona a subi une pression excessive. Et les entraîneurs n’ont pas été en mesure de constituer une équipe pour son caractère exceptionnel. Aujourd’hui, il arrive à l’inverse : Il n’est pas tout à fait heureux à Barcelone et dans l’équipe nationale il a trouvé un refuge où il y a une coexistence harmonieuse, une bonne équipe de travail, où le ballon n’est pas toujours à ’10’ et cela lui donne sécurité et tranquillité, et lui permet d’être un de plus, en étant toujours le meilleur. Mettre la touche de détente sans avoir à tout faire”.

Marc Crosa

“Les conditions physiques de Messi ne sont pas les mêmes qu’il y a quelques années. Peut-être en devenant footballeur avec une meilleure lecture footballistique, il finit par améliorer ses coéquipiers. On voit beaucoup de passes décisives. Il exploite davantage les espaces incontrôlés de De Paul, Lautaro, Nico, qui finissent par profiter de sa vision du jeu. Il devient de plus en plus le passeur qui active les autres, celui qui jette l’équipe sur le dos et tente le déséquilibre individuel. Si vous ajoutez à cela l’efficacité des coups francs, je pense on voit Messi qui tire le meilleur de ses coéquipiers“.