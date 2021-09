Pourquoi Metal Gear Solid 2 reste hyper pertinent aujourd’hui

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty a commencé sa vie sur PlayStation 2, mais 20 ans plus tard, le jeu a vieilli le plus gracieusement sur PC, et à mon avis, le PC est le meilleur endroit pour jouer à ce jeu classique aujourd’hui.

Non seulement la version PC tient le mieux sur le matériel moderne, mais l’histoire que ce jeu raconte et les thèmes qu’il explore sont plus pertinents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2001 lors de sa sortie initiale.

Initialement publiée en 2003 sur Windows, la version PC fonctionne toujours parfaitement sur le matériel et les systèmes d’exploitation modernes, et vous pouvez l’obtenir auprès de GOG pour une bonne affaire. L’accès à des jeux plus anciens est toujours quelque chose dans lequel le PC a l’avantage, et mettre la main sur la version PlayStation de ce jeu aujourd’hui va probablement impliquer un voyage sur eBay où vous devrez probablement payer un peu plus pour obtenir le disque version.

Une autre bonne chose à propos de cette version du jeu sur PC est qu’elle est sans DRM, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier des problèmes d’activation qui gênent votre plaisir, et vous n’avez certainement pas à vous soucier de la jeu cessant soudainement de fonctionner un jour lorsque les serveurs DRM tombent en panne.

L’accès facile, le prix raisonnable et l’absence de DRM en font une affiche pour les sorties de jeux sur PC.

(Crédit image : Konami)

La meilleure version de MGS2

Un autre grand avantage du PC est que les jeux ne font que s’améliorer à mesure que le matériel s’améliore au fil du temps. C’était un jeu de pointe en 2001, mais il fonctionnait à 480p sur PlayStation 2 (480i pour la plupart des gens à l’époque) et cela ne suffit pas pour la plupart des gens de nos jours. Même les versions PS3 et Xbox 360 HD de 2011 sont plafonnées à 720p et présentent quelques imperfections de performances.

Mais la version PC, qui est basée sur les versions PS3 et Xbox 360, peut fonctionner à des résolutions beaucoup plus élevées et tout PC raisonnablement moderne en 2021 peut facilement obtenir un gameplay fluide à 60 ips du début à la fin du jeu.

Cela ne surprendra personne qui passe beaucoup de temps sur PC, mais en tant que personne qui a joué au jeu deux fois l’année dernière, une fois sur PS3 et une fois sur PC, la différence est remarquable et m’a fait apprécier même les jeux sur PC. plus qu’avant.

(Crédit image : Konami)

La beauté du jeu sur PC

Bien que j’aie mentionné que j’étais capable de jouer à MGS2 à des résolutions très élevées qui n’étaient pas prises en charge lors de la sortie initiale de ce jeu, vous pouvez être confus si vous allez sur GOG aujourd’hui et achetez le jeu.

L’exécuter ne montre qu’une résolution similaire à 720p. Mais c’est là que nous intervenons dans les mods et pourquoi le jeu sur PC est spécial.

Les mods sont parfois un sujet délicat, et vous pouvez penser qu’ils ne sont utiles que pour transformer des ennemis menaçants en Thomas the Tank Engine, mais ce n’est qu’une saveur de mod. Mes mods préférés ne sont pas aussi flashy, mais ils sont essentiels à la préservation du jeu et permettent aux gens de profiter d’anciens jeux d’une manière qui les rend plus modernes.

PCGamingWiki est une excellente ressource pour cela, et la page Metal Gear Solid 2: Substance comprend de bonnes informations sur le jeu. Comme mentionné, la version GOG du jeu le rend agréable avec les systèmes d’exploitation modernes, mais elle n’étend pas les paramètres de résolution du jeu original (paramètres qui étaient malheureusement limités dans le jeu original).

Pour obtenir des options de résolution mises à jour, il vous suffit d’installer le correctif de mgs2 v qui ajoute quelques éléments de qualité de vie au jeu, tels que la prise en charge du contrôleur, les astuces et un simple sélecteur de résolution. Avec cette nouvelle option en place, j’ai pu jouer à n’importe quelle résolution prise en charge par mon moniteur, et c’est un rêve absolu de lire les chapitres Tanker et Planet en 4K.

(Crédit image : Konami)

Pourquoi MGS2 est toujours essentiel

En dehors d’un coup de nostalgie pour les vieux comme moi qui veulent revivre leur jeunesse, pourquoi voudriez-vous jouer à ce jeu aujourd’hui ?

Je pense que Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty est un chef-d’œuvre et qu’il résiste mieux que la plupart des jeux de cette époque. Les jeunes joueurs n’apprécieront pas pleinement le choc que nous avons eu lorsqu’il s’est avéré que 90% du jeu s’est déroulé dans la peau de quelqu’un qui ne s’appelait pas Solid Snake, mais ce jeu est bien plus qu’une intrigue intelligente (et franchement audacieuse). .

Je pense qu’il vit encore aujourd’hui parce que son histoire et son message général résonnent encore plus aujourd’hui qu’ils ne l’étaient lors de sa sortie à la fin de 2001.

Vingt ans plus tard, les idées de vivre sa vie en ligne, de manipulation numérique des médias à des fins politiques, d’interaction entre l’émotivité et la masculinité traditionnelle et l’environnementalisme sonnent encore plus vrais. En 2001, il y avait des indices que ces choses avaient changé en 2001, et le directeur du jeu Hideo Kojima en avait parlé à une époque où les jeux vidéo étaient beaucoup moins introspectifs ou à l’aise de commenter le monde réel. C’est un témoignage de ce jeu que la plupart (il y a un peu d’humour qui est un peu grincheux) sonne très vrai aujourd’hui.

Si vous avez l’opportunité de jouer à Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty sur PC aujourd’hui, ou n’importe où, franchement, c’est ma plus haute recommandation.

