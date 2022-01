Les images de l’incident montraient des milliers de filles participant au marathon, beaucoup d’entre elles sans masque et en violation du protocole Covid-19 prescrit.

Le parti Bharatiya Janata a ciblé aujourd’hui le Congrès après qu’une situation semblable à une bousculade ait été observée lors d’un marathon organisé par le parti pour les écolières dans le cadre de sa campagne « Ladki Hoon, Lad Sakti Hoon » dans le district de Bareilly de l’Uttar Pradesh. Les images de l’incident montraient des milliers de filles participant au marathon, beaucoup d’entre elles sans masque et en violation du protocole Covid-19 prescrit.

Les filles ont été vues en train de se pousser et de se bousculer tandis que certaines tombaient au sol mettant plusieurs à risque de blessures. Les filles qui sont tombées ont également été vues en train d’être aidées par des membres du parti présents sur place. La plupart des participants au marathon ont été vus sans masque pendant l’événement et il n’y avait aucune trace de distanciation sociale alors qu’ils se bousculaient pour l’espace. L’événement du parti du Congrès impliquant des écoliers survient à un moment où les cas de variante Omicron sont en augmentation.

Le leader du BJP, Priti Gandhi, a affirmé que plusieurs filles avaient été blessées lors de l’événement. « Des visuels choquants de Bareilly, Uttar Pradesh !! Une situation semblable à une bousculade s’est produite au marathon du Congrès. Plusieurs filles sont tombées et ont été blessées. Heureusement, aucune vie n’a été perdue. Est-il juste de jouer avec des vies humaines pour réaliser ses ambitions politiques, Priyanka Gandhi ji ? » elle a dit.

Des visuels choquants de Bareilly, #UttarPradesh !! Une situation semblable à une bousculade s’est produite au marathon du Congrès. Plusieurs filles sont tombées et ont été blessées. Heureusement, aucune vie n’a été perdue. Est-il juste de jouer avec des vies humaines pour réaliser ses ambitions politiques, @priyankagandhi ji ?? pic.twitter.com/lkWXYrKDbw – Priti Gandhi – गांधी (@MrsGandhi) 4 janvier 2022

Le porte-parole du BJP, Shehzad Poonawalla, a remis en question le silence de Rahul Gandhi. « Des visuels choquants de Bareilly !! Une situation semblable à une bousculade s’est produite dans le Marathon du Congrès. De nombreuses filles sont tombées et ont été blessées. Heureusement, personne n’est mort. Les protocoles Covid ont été soufflés! Est-il juste de jouer avec la vie (des filles) comme ce Priyanka Gandhi ji ? L’expert de Covid Rahul silencieux ? dit Poonawalla.

Bareilly वाले दृश्य !! मैराथन में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लड़कियां गिर गईं और घायल हो गईं। है कि किसी की जान नहीं गई। Protocoles Covid की धज्जियाँ उड़ायी गयी ! @priyankagandhi जी ? Expert Covid चुप? pic.twitter.com/yHqICY4ai4 – Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) 4 janvier 2022

Réagissant à l’incident, le chef du Congrès et ancien maire de Bareilly, Supriya Aron, a déclaré que lorsqu’une bousculade peut se produire à Vaishno Devi, ce ne sont que des écolières. Elle a dit que c’est une tendance humaine que tout le monde veut aller de l’avant en premier et cela a conduit à une certaine agitation.

Des échauffourées ont également été signalées entre les membres du Congrès et les médias. Réagissant à cela, Aron a allégué que certains étrangers avaient peut-être tenté de créer une telle situation et que ces personnes pourraient être plantées dans le cadre d’un complot en raison du soutien croissant au parti du Congrès.

