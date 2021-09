Pourquoi Mia Thornton de RHOP a jeté de la salade au visage de Candiace Dillard

in

“RHOP” Star Dr. Wendy Osefo aux dames “Don’t F – k With My Family”

Oubliez de renverser du thé, Mia Thornton jette de la salade.

La star de Real Housewives of Potomac s’ouvre sur ce qui l’a amenée à jeter un poing plein de laitue sur sa co-star Candiace Dillard lors d’une dispute transformée en combat de nourriture qui est taquiné dans l’avant-première de l’épisode RHOP de ce dimanche diffusé le 3 octobre.

“J’en avais assez”, a déclaré Mia à E! News en exclusivité de son explosion déjà emblématique. “C’était comme si j’en avais juste assez. Mange la salade et tais-toi! Et passons au moment suivant.”

Mia a ajouté: “Et c’est fou parce que mon mari dit:” Je connais ce côté de toi, Mia. Je n’étais pas sûr que tu allais partager ce côté. Et je me suis dit : ‘Elle l’a demandé.’ “

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, Mia a qualifié le tournage du clip de Candiace de “petit budget” et a demandé si Candiace payait son mari / manager Chris Bassett au salaire. Il est clair que leur drame ne fait qu’empirer lors du voyage en couple de ce dimanche.

La Bravolebrity a admis que ses « moments les plus passionnés [are] avec Wendy [Osefo] et Candiace “cette saison.