Pourquoi Michael Allio a quitté la “Bachelorette” de Katie Thurston avec des réactions sur Twitter

Nous sommes officiellement au bout du fil avec la saison de Katie Thurston de The Bachelorette, et nous savons déjà qui sont ses quatre derniers candidats : Blake Moynes, Greg Grippo et Justin Glaze, et Michael Allio. Et Michael aurait presque certainement pu figurer parmi les trois premiers, mais malheureusement pour nous (alias les fans à la maison qui le soutiennent), il vient de quitter la série avant que Katie ne puisse lui offrir sa dernière rose. Reality Steve a expliqué pourquoi avant même que l’épisode ne soit diffusé.

Pour récapituler, Reality Steve a publié une correction après avoir initialement signalé qu’Andrew Spencer était dans les quatre derniers au lieu de Michael. Steve a été le premier à dire que Michael a choisi de quitter Katie pour être avec son jeune fils :

“J’ai fait basculer Andrew et Michael A. Andrew a terminé 5e et Michael a terminé 4e. Quand j’ai rapporté cela en mai sur Michael A., la seule chose que je savais, c’était que sa famille n’avait jamais rencontré Katie. J’ai donc supposé qu’il n’a pas terminé le top 4 puisque, eh bien, le top 4 obtient des villes natales. J’ai fait la mauvaise hypothèse sur son placement. Il termine 4ème, MAIS, sa famille ne rencontre pas Katie. Au début de l’épisode de la semaine prochaine, nous allons voir Michael s’auto-éliminer à cause de son fils, et Katie ne rencontre jamais sa famille.”

TBH, cela est tout à fait logique – Michael est un père célibataire après le décès de sa femme Laura il y a plusieurs années, et il s’occupe seul de leur fils de 4 ans, James. Michael en a même parlé dans sa biographie officielle de Bachelorette : « Michael est un père célibataire dont le monde tourne autour de son incroyable fils de 4 ans, James. Quand il s’agit de sortir ensemble, les deux sont un forfait, et Michael ne voudrait pas qu’il en soit autrement. Michael mène une vie incroyablement épanouissante et dit qu’il est plus que prêt à trouver quelqu’un avec qui la partager.”

Malgré la raison compréhensible, Twitter est en train de monter en flèche en ce moment :

Espérant sincèrement que ce n’est pas la fin du voyage de Michael pour trouver le véritable amour. Dieu sait qu’il mérite de trouver l’amour !!

