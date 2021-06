Pourquoi Michael Bolton est le meilleur (et le plus étrange) partie du jeu de rencontres de célébrités d’ABC

Spoilers à venir pour l’épisode d’ABC du 28 juin‘s Jeu de Rencontres de Célébrités.

La saison télévisée d’été est arrivée, ce qui signifie que les réseaux sortent leurs meilleures, les plus brillantes et parfois les plus bizarres séries non scénarisées tandis que les plus grandes émissions sont en pause jusqu’à l’automne. ABC a apporté Jeu de Rencontres de Célébrités à la télévision cet été pour donner aux candidats une chance d’être amoureux – ou au moins un rendez-vous – avec une célébrité dont ils ne connaissent pas l’identité. La série est principalement animée par Zooey Deschanel et a présenté des célébrités allant du rappeur australien Iggy Azalée à la star de la scène et de l’écran Taye Diggs, mais jusqu’à présent, je dois dire que co-hôte Michael Bolton est la meilleure partie du spectacle. Aussi, la partie la plus étrange du spectacle.