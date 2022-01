Pourquoi Michael Jordan s’est excusé auprès de Scottie Pippen (vidéo)

La relation de Michael Jordan avec Scottie Pippen a connu des jours meilleurs. Ce dernier a critiqué sans pitié le premier dans les médias pour diverses raisons au cours des derniers mois.

Pippen a fait des allégations assez sérieuses contre Jordan. Il l’a également fortement critiqué pour ses manières irritantes.

C’est arrivé au point où tout le monde, de Kyle Kuzma à Grant Hill, a tenté d’intervenir et d’exprimer son malaise face au ton de ce bœuf.

Cela dit, une partie au centre de la querelle aurait tenté d’arranger les choses à un moment donné.

Dans son livre, Unguarded, Pippen lui-même admet que Jordan s’est excusé auprès de lui pour l’une des choses qui l’ont vraiment agacé : comment il était représenté dans le documentaire « Last Dance » de Jordan.

Plus précisément, il voulait savoir pourquoi Jordan inclurait une information sur le refus de Pippen de participer à un match éliminatoire parce que Phil Jackson a tiré un coup gagnant à la dernière seconde pour Toni Kukoc sur lui.

« Cela reviendra toujours le hanter à un moment donné d’une conversation », a déclaré Jordan dans le documentaire. « Pip sait mieux que ça. »

Dans son livre, Pippen a tenté de rationaliser la décision.

« Il y avait une personne contre qui j’étais en colère : Phil Jackson. Michel était parti. C’était mon équipe maintenant, ma chance d’être le héros, et Phil donnait cette chance à Toni Kukoc ? Es-tu sérieux? Toni était une recrue sans bagues », a écrit Pippen.

« J’étais dans ma septième année avec trois anneaux. Et, en passant, dans la course MVP cette saison-là, j’ai terminé troisième derrière Hakeem Olajuwon et David Robinson. La partie la plus humiliante a été que Phil m’a dit que je lancerais le ballon dans les limites. Au moins quand vous êtes sur le sol, vous pouvez être un leurre. Les Knicks auraient mis deux défenseurs sur moi. Quelqu’un aurait bien vu. En ne revenant pas dans le match, j’ai fait ce qu’il fallait.

Pippen a également ajouté que lorsqu’il a confronté Jordan pour avoir inclus cela dans le documentaire, il a reçu des excuses.

« J’ai demandé pourquoi il avait autorisé le jeu de 1,8 seconde à faire la coupe finale », a écrit Pippen. « Il n’a pas dit grand-chose d’autre que de s’excuser et de reconnaître que si c’était lui, lui aussi serait contrarié. Je n’ai pas appuyé plus loin. Je savais que ça ne servirait à rien.

La relation entre Jordan Pippen est probablement endommagée de manière irréparable à ce stade.

Cela dit, le fait que Jordan se soit excusé une fois auprès de Pippen semble suggérer qu’il a la capacité de le faire à nouveau.

C’est un long chemin – mais j’espère qu’à un moment donné, cela se reproduira et que ces deux légendes pourront continuer leur vie d’une manière plus saine et plus constructive.

