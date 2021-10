L’ouragan K est là et elle n’atterrit pas dans l’état de Floria. Selon les téléspectateurs de Mariés au premier regard, elle a atterri sur son mari. C’est vrai, selon les comptes de médias sociaux, le couple initial préféré des fans, Zach et Michaela, a quelques ratés dans ses prévisions. Après le dernier épisode de Michaela, beaucoup se demandent à quel point cela peut empirer. L’agent immobilier de 30 ans a ainsi gagné le surnom d' »ouragan K ».

Les deux ont eu des problèmes depuis un certain temps maintenant au cours de l’expérience de huit semaines. Les choses semblaient vraiment malheureuses après que Michaela, la princesse gâtée autoproclamée, ait dit à Zach qu’il n’y avait « pas besoin » pour eux de partager un lit parce qu’ils ont tous deux convenu qu’ils choisiraient le divorce le « jour de la décision » en fonction de leur situation actuelle. affinité, ou absence de celle-ci, l’un pour l’autre. Zack n’était pas d’accord et a quitté leur maison commune et s’est retiré dans son appartement personnel pour se « conforter ». Michaela a quitté l’appartement après. Ils se sont réconciliés, mais les choses sont devenues troubles depuis.

Lors d’un voyage en couple, malgré le bon début des choses entre les deux, les choses ont mal tourné. Ils ont accepté de dormir dans le même lit, mais ont commencé à être en désaccord sur la façon dont ils considéraient le mariage. Michaela a déclaré que « le mariage est beaucoup plus de travail que prévu ». Zach a ajouté ce qui est perçu comme un poignard, ajoutant que « le mariage avec Michaela » est ce qui est en fait difficile.

Dans un confessionnal, Zack a révélé que lui et Michala avaient convenu de « divorcer mais toujours sortir ensemble » après le « jour de la décision ». Michaela a alors eu une explosion émotionnelle, que les téléspectateurs ont qualifiée d’ouragan de catégorie 1.

Michaela a été vue en train de faire irruption dans la maison, de crier et de maudire, et de renverser des objets sur son passage. Ses co-stars ont essayé de la calmer en vain. Elle a insisté pour que les cameramen sortent de son visage. Zach a finalement estimé qu’il valait mieux qu’il parte alors que la colère de Michaela s’envenimait, la laissant encore plus bouleversée.

Malgré cela, les réactions des téléspectateurs ont été mitigées. Certains se sont sentis mal pour Michaela, accusant son nouveau mari d’être au gaz. D’autres disent que Michaela est difficile à lire et repousse Zach. Seul le temps nous dira s’ils dépassent le « Jour de la décision ».