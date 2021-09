Pourquoi Michelle Rider de The Circle Season 3 a été choquée par les réflexions des acteurs sur les chiens

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour les quatre premiers épisodes de la saison 3 de The Circle qui ont été sortie le mercredi 8 septembre. lisez à vos risques et périls !

The Circle de Netflix est récemment revenu pour la saison 3, et le concours de réalité sur les réseaux sociaux a vraiment démarré avec une distribution impressionnante et de nouveaux rebondissements. Peu de gens ont ressenti la brûlure plus fort de ces rebondissements du début de l’épisode que Michelle Rider, l’épouse, la mère et l’amante des chiens de Caroline du Sud dont l’identité a été volée par les premières candidates expulsées de la saison, les sœurs Ava et Chanel Capra. Il y avait deux Michelles dans le jeu, et la sortie s’est finalement réduite à une question fatidique sur les chiens.