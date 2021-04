Pourquoi Mick Jagger a-t-il décidé de ne pas terminer ses mémoires pour son autobiographie?

“Ce n’est pas un processus qui peut se faire en une semaine, vous me comprenez”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à BBC 6 Music. “Je dois dire que ce n’était pas l’expérience la plus agréable, pour être honnête. J’ai trouvé cela très ennuyeux et cela ne m’a pas non plus donné beaucoup de satisfaction. J’ai juste dit: ‘Oh, j’ai envie de m’embêter avec ça.’ Et J’ai remboursé. “

A 77 ans, la légende du rock ne veut pas perdre de temps à lui rappeler le passé: “Il faut revivre beaucoup d’émotions, renouer avec les amitiés, revivre les hauts et les bas …”, a-t-il ajouté pour tenter d’expliquer à quel point cette tâche est épuisante. . Le confinement aurait été une très bonne occasion d’écrire à nouveau, mais Mick a préféré libérer sa créativité par d’autres moyens.