Pourquoi Mick Schumacher rester avec Haas est le bon choix

Mick Schumacher concourra à nouveau sous les couleurs de Haas pour la saison 2022 – et cela reste le meilleur endroit pour lui.

La combinaison Haas et Schumacher semblait quelque peu discordante lorsqu’elle a été confirmée. Schumacher, le champion en titre de Formule 2, se dirige vers une équipe qui n’a aucun intérêt à développer une voiture compétitive 2021.

Finalement, le résultat était comme prévu. Schumacher a passé la grande majorité de la saison à l’arrière du terrain aux côtés de son coéquipier Nikita Mazepin, tous deux n’ayant pas encore marqué de point en 2021.

Ce que cette saison avec Haas a réussi jusqu’à présent, cependant, est terne les attentes. Il y a eu de gros shunts pour Schumacher dans sa campagne de recrue, alors imaginez s’il les avait subis avec une équipe plus haut sur la grille. Les critiques auraient été accablantes.

Bien sûr, pour un pilote si bien noté, on pourrait affirmer qu’une fois cette campagne de recrues dans le sac, Schumacher devrait avoir une chance dans un siège plus compétitif. Mais a-t-il vraiment mérité cela ?

L’ancien pilote de F1 Mika Salo a fait valoir un point valable en affirmant que Mazepin “égalait presque maintenant Mick pour le rythme”. Les jours d’un fossé en classe entre les deux sont révolus, et au cours des derniers tours, nous avons en effet vu beaucoup plus de batailles sur piste entre eux.

Cela en soi n’est pas une critique de Schumacher car malgré toute la presse négative, Mazepin est en effet un pilote de course compétent. Et rappelez-vous, Schumacher a tendance à prendre une saison pour s’installer dans une nouvelle catégorie et ensuite exceller dans sa seconde.

Encore une fois, vous pourriez maintenant affirmer que si c’est sa tendance, il a sûrement besoin d’une meilleure voiture pour 2022 pour franchir ce grand pas.

La question est, cependant, où irait-il?

Schumacher est membre de la Ferrari Driver Academy, et le directeur de l’équipe de la Scuderia, Mattia Binotto, a récemment avoué qu’ils avaient rencontré un obstacle dans la recherche de sièges de F1 pour leurs juniors.

“C’est dommage qu’évidemment il y ait très peu d’opportunités pour des sièges en F1”, a déclaré Binotto à Autosport.

« Et il n’y a pas beaucoup d’alternatives. Je pense qu’un pilote est vraiment très fort, il trouve toujours d’une manière ou d’une autre une opportunité, mais c’est quelque chose sur lequel nous devons aider, l’introduction de recrues en F1.

« Certes, en tant que Ferrari, nous essayons de promouvoir les jeunes pilotes. Nous avons notre propre Ferrari Driver Academy, nous leur donnons autant d’opportunités qu’ils peuvent en avoir de piloter une F1.

“Il est donc aussi important d’essayer de créer des opportunités en F1.”

Donc, avec un siège Haas là-bas pour Schumacher, il est de loin préférable pour son avenir en Formule 1 de simplement s’y accrocher, sinon il risquerait de se retrouver exclu du sport.

Il y avait une autre option potentielle pour le pilote allemand, c’était Alfa Romeo, mais pour plusieurs raisons, c’était un risque que Schumacher n’avait pas besoin de prendre.

Premièrement, 2022 apportera un tout nouvel ensemble de réglementations et donc avec des voitures radicalement repensées, rien ne garantit que le package Alfa Romeo battra encore Haas en 2022 puisque les deux équipes se sont pleinement concentrées sur la saison prochaine tout au long de la campagne 2021.

De plus, Alfa Romeo, semble-t-il, ne cherche pas de solution à long terme pour ce deuxième siège aux côtés de Valtteri Bottas.

Ils ont enfermé Bottas sur un contrat de plusieurs années, mais le but ultime de l’autre côté du garage est d’appeler Theo Pourchaire, le jeune soutenu par Sauber qui fait des vagues en Formule 2.

A peine âgé de 18 ans, le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, ne veut pas précipiter le Français en Formule 1, même s’il est « convaincu qu’il sera, à un moment donné, l’un des meilleurs. [for the future]”.

On ne sait pas exactement quand Pourchaire arrivera, mais cela pourrait encore être dès la saison prochaine. Mais sinon, l’équipe n’est pas disposée, semble-t-il, à proposer un accord à long terme à qui que ce soit d’autre et risque de bloquer cette voie.

Donc, si Schumacher était allé chez Alfa Romeo pour 2022, il aurait pu finir par être un palliatif d’un an pour Pourchaire qui, s’il poursuivait sa forme actuelle, ne pourrait pas rester réaliste en Formule 2 au-delà de 2022.

Cela aurait alors laissé Schumacher hors de course, ce qui aurait potentiellement accentué le mal de tête de Ferrari.

Parfois, nous n’avons pas le luxe de trouver autant d’options parmi lesquelles choisir et nous devons simplement saisir celle qui signale, simplement pour garder un pied dans la porte.

C’était le scénario exact qui s’est déroulé pour Schumacher, et sa seule opportunité claire pour un avenir à long terme en Formule 1 était donc de signer un nouvel accord avec Haas.

Il reste à voir où se situera l’équipe américaine dans la nouvelle ère de la Formule 1, et s’il n’y a pas d’amélioration de leur fortune, Schumacher et Ferrari peuvent envisager sérieusement des alternatives.

Mais pour l’instant, il devait simplement garantir sa place en Formule 1, et c’est ce qui s’est passé. Travail accompli.