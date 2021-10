Pourquoi Microsoft a gardé les exigences pour Windows 11 très strictes

Redmond a déclaré que les appareils non pris en charge sont susceptibles de subir 52% plus de plantages du noyau que les appareils pris en charge

Configuration requise pour Windows 11 : La version finale de Windows 11 a commencé à être déployée et, comme cela avait été annoncé précédemment, le système d’exploitation serait une mise à niveau gratuite de tous les PC et ordinateurs portables Windows répondant aux exigences minimales définies par Microsoft pour la mise à jour. Microsoft a informé les utilisateurs des moyens de contourner les exigences du processeur et du TPM 2.0, mais les a en même temps mis en garde contre l’installation des mises à jour du système d’exploitation sur les appareils qui ne sont pas pris en charge. Redmond a ajouté que les appareils qui ne sont pas pris en charge pour la mise à jour de Windows 11 pourraient également ne pas recevoir les futures mises à jour cumulatives pour Windows 11.

La plupart des PC modernes sont suffisamment puissants pour exécuter facilement Windows 11, mais Redmond a toujours mis en place des exigences très strictes pour les appareils pouvant exécuter le système d’exploitation, en particulier pour les PC et les ordinateurs portables contenant des processeurs d’ancienne génération.

Pour mettre les choses en contexte, au moins un processeur Intel Core de 7e génération ou AMD Ryzen de 2e génération est nécessaire pour Windows 11, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. En dehors de cela, TPM 2.0 et la prise en charge de Secure Boot sont nécessaires.

Mais si la plupart des ordinateurs sont suffisamment puissants pour exécuter le nouveau système d’exploitation, pourquoi Microsoft est-il si strict sur les exigences de Windows 11 ? Eh bien, cela n’a à voir qu’avec l’aspect sécurité pour Redmond.

Microsoft a publié une vidéo pour expliquer les fonctionnalités de sécurité nécessaires et obligatoires pour Windows 11 et pourquoi elles sont importantes. La société a déclaré que le nouveau système d’exploitation a été conçu avec la sécurité comme objectif principal, et Redmond a même vanté Windows 11 comme étant le Windows le plus sécurisé jamais publié.

L’aspect le plus important, a déclaré Microsoft, était la « fiabilité » et a ajouté que le maintien de la fiabilité au fil du temps était fortement corrélé avec la prise en charge des pilotes OEM et IHV. Il a ajouté que les processeurs pris en charge par Windows 11 sont pris en charge OEM et IHV et qu’ils utilisent des pilotes (DCH) modernes.

En dehors de cela, Trusted and Secure Boot est une autre exigence majeure et ils nécessitent à la fois du matériel UEFI et TPM. L’utilisation de Trusted Boot et Secure Boot, a déclaré Microsoft, peut minimiser les dommages si une machine venait à être compromise. Les pirates et les spammeurs ne peuvent pas accéder aux bootkits et aux rootkits en raison de ces outils et ne peuvent donc pas les modifier.

Enfin, Redmond a déclaré que les appareils non pris en charge sont susceptibles de subir 52% de plantages de noyau en plus que les appareils pris en charge, et il a déclaré que les entreprises qui répondent aux critères de Windows 11 sont susceptibles d’avoir une expérience sans plantage de 99,8%.

