Pourquoi Microsoft a-t-il choisi Amazon plutôt que Google pour la prise en charge de Windows 11 Android ?

Microsoft a agacé plus de quelques fans d’Android lorsqu’il a révélé que Windows 11 exécuterait des applications d’Amazon Appstore et non de Google Play. Pourquoi limiter les utilisateurs de PC à une petite sélection d’applications qui pourraient omettre certaines de leurs préférées ? Amazon était-il le dernier recours après que Google a hésité à l’idée ?

Microsoft ne fournit pas beaucoup de réponses officielles. Cependant, des sources ont déclaré à Android Authority que la décision d’Amazon a apporté “un avantage incroyable” aux clients et qu’il était bon de faire équipe avec une gamme de partenaires technologiques au nom du “choix et de l’équité”. La société a laissé entendre qu’elle n’était qu’au début de son “voyage” avec Windows 11, mais nous ne comptons pas sur un accord surprise avec Google pour étendre le catalogue d’applications Android.

La vérité, comme c’est souvent le cas, peut être plus nuancée que vous ne le pensez. Bien que Google n’ait peut-être pas sauté sur l’occasion, Microsoft avait probablement des raisons pratiques de choisir le portail d’Amazon pour fournir des applications Android. Il s’agit simplement de savoir quelles raisons étaient les plus convaincantes – certaines d’entre elles sont plus logiques que d’autres.

Un mariage de convenance

Ce n’est pas la première danse de Microsoft avec Amazon, d’une part. Microsoft a regroupé Alexa avec Windows 10 en 2018, et Amazon a rendu la pareille via des liens comme le support Skype d’Alexa. Il ne serait donc pas exagéré pour Microsoft de demander à Amazon la prise en charge des applications Android, car les deux sont déjà assez confortables.

Ce n’est également un secret pour personne que Microsoft et Amazon ont un ennemi commun : Google. Les deux sociétés ont de fortes raisons concurrentielles pour snober Google, que ce soit la détermination de Microsoft à écraser Chrome OS ou la volonté d’Amazon de proposer des alternatives à Google Play et Google Assistant. Cette équipe donne à Microsoft le support Android qu’il souhaite dans Windows et Amazon l’importance qu’il souhaite, sans canaliser d’argent vers le principal rival des deux géants de la technologie.

Et oui, c’était peut-être une simple question d’argent. Amazon et Google sont de grandes entreprises, mais Amazon ne dépend pas autant de l’Appstore que Google du Play Store. Donc, que Google ait été pris en considération ou non, Amazon aurait pu proposer un prix assez doux (lire : assez bas) pour que Microsoft n’ait pas eu à réfléchir à deux fois pour savoir qui fournirait des applications Android aux utilisateurs de Windows.

Mauvais sang avec Google

Comme l’implique ce facteur d’ennemi de mon ennemi, Microsoft n’a pas vraiment eu de relations chaleureuses avec Google au fil des ans. De plus, la rivalité entre Chrome OS et Windows n’est qu’un début – les deux se sont battus pour les systèmes d’exploitation mobiles, les assistants vocaux et les moteurs de recherche. Pourquoi Microsoft ferait-il appel à Google pour les applications Android sous Windows après des années de querelle, en particulier lorsque cette querelle a parfois été particulièrement amère ?

Prenez Windows Phone, par exemple. Microsoft voulait désespérément une application YouTube pour Windows Phone, au point qu’il a écrit son propre client alors que Google ne voulait pas en créer une volontairement. Google a rapidement bloqué l’accès à YouTube sur la plate-forme, et Microsoft n’a pas tardé à accuser Google d’entraver Windows Phone pour donner à Android un avantage injuste. Microsoft n’était probablement pas désireux de parler à l’entreprise qui aurait torpillé Windows Phone avec une application, sans parler des tactiques concurrentielles habituelles.

Cela ne veut pas dire que Microsoft et Google ne travaillent jamais ensemble. Les deux ont coopéré sur le navigateur Edge basé sur Chromium et la poursuite de véritables normes Web. Cependant, Microsoft pourrait être plus qu’un peu susceptible de demander à Google l’intégration du Play Store. Il aurait pu considérer l’inclusion de la boutique de Google comme un aveu de défaite ou au moins le financement d’un produit directement concurrent. Amazon a donné à Microsoft un moyen d’offrir ce que beaucoup voulaient (exécuter des applications Android sur un PC Windows) sans avoir la honte de donner à Google ce qu’il voulait.

Google n’a peut-être pas été réceptif

Cela suppose que Google était même prêt à envisager l’idée de mettre des applications Android sur Windows 11. Au minimum, cela aurait annulé l’un des principaux avantages de Chrome OS tout en alimentant Windows. Google n’aime peut-être pas que Microsoft se tourne vers Amazon, mais il peut au moins être heureux de savoir que la sélection de l’Appstore limite tout avantage potentiel.

Il y a peut-être eu d’autres considérations. Google craignait peut-être que la mise à disposition d’applications Android via Windows dévalorise Android lui-même en en faisant une plate-forme apparemment jetable. Si pratiquement n’importe quel appareil non Apple peut exécuter des applications Android, quels avantages obtenez-vous en exécutant un appareil conçu pour Android ? Cela permet de préserver une partie du cachet des téléphones Android, des tablettes Android et des Chromebooks.

Et oui, Google pourrait avoir sa fierté à penser. Certains pourraient considérer la prise en charge officielle d’Android dans Windows comme un acte de désespoir plutôt que de puissance, une crainte que Chrome OS ne réussisse à lui seul à populariser les applications mobiles sur le bureau. D’un autre côté, si Google parlait à Microsoft, il aurait peut-être décidé qu’il valait mieux laisser Chrome OS revendiquer une plus petite part du marché que d’impliquer que le logiciel ne pouvait pas se défendre par lui-même.